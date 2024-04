▲ Christopher James Barousse, ex dirigente juvenil del PRI, encaró ayer a Javier Corral Jurado, ex gobernador panista de Chihuahua, en el foro Retos en el combate a la corrupción, efectuado en Ciudad Obregón, Sonora. Foto Captura de pantalla de video publicado en X

Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de abril de 2024, p. 32

Cajeme, Son., El ex gobernador de Chihuahua y ex militante del Partido Acción Nacional (PAN) Javier Corral Jurado fue increpado por Christopher James Barousse, ex dirigente juvenil del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien lo interrumpió en el foro Retos en el combate a la corrupción, para acusarlo de encarcelarlo y torturarlo y de abuso de poder.

James Barousse denunció haber sido apresado injustamente durante la administración que encabezó Corral Jurado (2016-2021) con base en falsos testimonios; aseveró que fue objeto de tortura sicológica durante los cuatro meses que permaneció detenido.

Javier Corral, parte del equipo de campaña de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, negó las acusaciones.

En un video difundido en redes sociales, se observa a Christopher James Barousse caminar hacia el estrado para interpelar al político en voz alta: Tú me perseguiste, me señalaste, me encarcelaste, me torturaste y salí absuelto , a lo que Corral atajó: La fiscalía, la fiscalía .

James Barousse continúo: “...Y salí absuelto porque desafortunadamente lo que tú hiciste…” Enseguida Javier Corral refutó: Por jueces corruptos .

Cuando me enteré, trabajando aquí, en el estado de Sonora, en Cajeme, de que venías, dije: yo creo que es una buena oportunidad para venirte a decir en tu cara que todo lo que estás diciendo desafortunadamente no lo aplicaste. No le mientas a los presentes .

Corral acotó: Al contrario, al contrario, lo aplicamos . James Barousse le reprochó: Tú estás diciendo que recuperaste dinero, ¿y sabes cuánto dinero recuperaste en materia penal? El panista soltó: Como 280 millones de pesos .