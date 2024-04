Washington. El Salón de la Fama del Rocanrol en Estados Unidos anunció a sus seleccionados de 2024, entre los que figuran un ícono del pop como Cher y la leyenda Kool & the Gang.

Al ser invitada a un reciente programa de televisión, la cantante expresó: “no estoy en el Salón de la Fama del Rocanrol. No estaría ahí ahora si me dieran un millón de dólares. No estoy bromeando. Iba a decir otra cosa. Nunca voy a cambiar de opinión… Ellos pueden irse a ya sabes dónde”.

Para la próxima gala reconocerán, además, a varios artistas en la categoría de excelencia musical, entre los que aparecen Jimmy Buffett, Dionne Warwick, Norman Whitfield, MC Five, John Mayall, Alexis Corner, Big Mama Thornton y Suzanne de Passe.

El Salón de la Fama del Rocanrol es un museo ubicado en Cleveland, el cual se dedica al recuerdo y memoria de los artistas más famosos e influyentes en la industria del rock.

Desde que abrió sus puertas, en 1995, por el museo han pasado más de 10 millones de visitantes.