En entrevista con La Jornada, Mara Barros comparte: nosotros que hemos hecho giras tantos años con Joaquín Sabina, nos hemos malacostumbrado a interpretar sus hermosas canciones. Cuando él descansa seguimos sin él; sabemos que no es lo mismo, pero hacemos un sentido homenaje a su extensa y maravillosa obra. De hecho, rescatamos temas que él hace tiempo no toca en vivo, para darle al público algo diferente y, claro, no pueden faltar los himnos de Joaquín .

El show de Benditos Malditos tiene una duración mínima de dos horas; en la primera parte, la banda hace un repaso musical por los temas más celebrados entre sus seguidores; Mara Barros precisa: claro que tocar en lugares grandes junto a Sabina es muy distinto a hacerlo nosotros en un lugar más íntimo como El Lunario la retroalimentación con el público es más directa, te das cuenta de los niveles de emoción. Para nosotros este concierto es como estar con todos tus amigos pasando una noche preciosa alrededor de las canciones de Joaquín Sabina. Como si fuera una noche temática, íntima y con interacción directa .

Mara confiesa que al interpretar las canciones de Joaquín, no se puede apropiar de todas ellas: “respeto mucho la figura del autor, porque me parece que es un don impresionante y hay canciones en las cuales no puedo cambiar de género por respeto a la composición original; cambiar guapo por guapa si no jode la rima lo hago, pero si no no lo hago evidentemente.

“Otro ejemplo: si canto La chica Almodóvar, pues ahí no pasa nada o La canción de las noches perdidas, que no tienen género o Que se llama Soledad que dice ‘en busca de una gatita / en esa hora maldita’, pues también me puedo enamorar de una mujer. En general elegimos temas que no tengan género definido”, precisó.

Al final de concierto de Benditos Malditos eligen a un nuevo protagonista para cerrar la presentación: cuatro temas icónicos que ponen al público de pie, todos estos elementos junto con un puñado de anécdotas de los músicos, hacen una experiencia única para cualquier fanático de Joaquín Sabina.