–Siempre ha existido, al ver nuestras diferencias vienen esos reclamos como sociedad; es un conflicto que tenemos como migrantes. Luego viene la segunda generación, los hijos que ya nacieron acá y son criticados porque no hablan bien el español y ellos nos critican porque no hablamos bien el inglés. Es una situación sumamente difícil y los que ya están adaptados ven mal a los que quieren progresar, es algo que hemos tratado de razonar de mil maneras y la siguiente es la única respuesta que puedo dar: si no nos ponemos de acuerdo sobre quién nos puede gobernar en nuestro país de origen, imagínate con la mezcla de culturas en Estados Unidos, qué difícil es que todos estemos de acuerdo.

–Es muy difícil; al estar tantos años acá nos sentimos más adaptados, pero los que vamos llegando estamos acostumbrados a hacer cosas como las que realizamos en nuestro país de origen. Los que apoyan al otro lado tienen una versión distinta a la nuestra. Nosotros levantamos la mano por los latinos y queremos un gobierno progresista y demócrata que nos ayude porque, a fin de cuentas, sí somos la mano de obra de este país y aportamos mucho, eso no lo van a poder negar nunca. En ese afán de adaptarnos, cometemos errores muy simples, que llevan a que algunas personas nos vean diferente. Buscamos encontrarnos con lo que fuimos y queremos ser. Nosotros le cantamos todos los días a nuestra gente y a los que no tienen oportunidades, también a los que viven en un mundo más cuadrado, en el que vas del trabajo a tu casa.

El otro día una persona me contó que se vino acá y mandaba dinero a su familia en México para hacer una casa, y resulta que su esposa estaba viviendo con un pariente. Me dijo que quería que le escribiéramos un tema porque es algo que le sucede a muchos. Así es como uno se mantiene al tanto de lo que quiere la gente, porque piden tratar ciertos temas en las canciones.

Lo más extraño y valioso que tienen Los Tigres del Norte es su forma de contar y lo que cuentan, ese mundo donde el bien no siempre triunfa, narrado sin ahondar en asuntos mórbidos, pero sin escatimar la gravedad cruda de ciertas vivencias. En 2024 continúan grabando historias que van recolectando en los caminos. Después del covid ya no tenemos tanto la posibilidad de convivir con la gente en conciertos. Antes, cuando trabajábamos en los bailes, teníamos un receso para platicar con el público, con él nos retroalimentábamos. Uno cree que sabe lo que sucede, pero se anda tan a prisa y el público nos da la información de lo que ocurre y de sus historias, como lo que pasan para llegar a Estados Unidos, o en México, lo que se vive ahí afuera todos los días, en una sociedad que está luchando por ser escuchada , resalta.

Comparte: ¿Desde Garibaldi? No hombre, imagínate, es la cuna de nuestro folclor, cuando hablas de México y de su música tienes que ir a Garibaldi, a ver toda esa algarabía que hay ahí, lo tienes que ver, escuchar y sentir; está en el corazón de nuestra República. Es mucho más conocido por el mariachi, pero ahora hay muchos grupos norteños que también cantan nuestra música. Nos hemos dado cuenta a través de los años que el folclor no es sólo el mariachi, sino la música norteña regional mexicana que ha trascendido a muchos países a través de artistas como nosotros, que la hemos llevado lo más lejos posible .

Folsom, población mexicana

Hello, I am Johnny Cash . La introducción corresponde a uno de los discos en vivo más reconocidos, Live at Folsom Prision (1968). Esas palabras iniciales del músico no tienen una inflexión emotiva ni un discurso específico, pero son legendarias, tal vez por la manera parca en que el hombre de negro se presentó a sí mismo, contrastada por el rugido de la población carcelaria convertida en audiencia. Esa forma de contar es la misma que la de Los Tigres, por lo que no sorprende que hayan sido convocados por la familia Cash para el 50 aniversario de ese concierto, realizado en una cárcel con gran cantidad de población latina.

Hernández cuenta: fue totalmente premeditado, pero primero que nada fue el llamado de la familia Cash que nos contactó a 50 años de su espectáculo en la prisión. Empezamos a notar que en Estados Unidos la población carcelaria tiene un altísimo porcentaje de latinos y mexicanos. Los permisos para tocar en Folsom fueron gestionados tres años antes del aniversario y nosotros no queríamos estar ahí sólo para tocar, deseábamos que esto se viera desde fuera, porque es una comunidad que vive en las sombras, completamente olvidada. No sólo fuimos a cantar, sino también a ver que hay ahí adentro y nos dimos cuenta de que es una comunidad sensible, porque todo el que quiera llevar una vida mejor dentro Folsom tiene que prepararse. Las historias son increíbles, de superación, de esperanza. Esa prisión hace pensar que todos merecemos una segunda oportunidad. Es impresionante la sensación de estar tocando con alguien que no va a salir de ahí .

El documental, editado posteriormente, sirvió para contactar a familiares de presos en Folsom, de los cuales en México desconocían desde hace años el paradero de sus parientes en Estados Unidos.

Sería fácil conectar a Los Tigres del Norte con músicos nuevos que tratan temáticas parecidas con otros ritmos, aunque ellos tienen sus reservas a la hora de la comparación, acaso producto de una formalidad un tanto estricta.