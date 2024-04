Hoy en día, puntualizó Martínez, lo que busca el Infonavit es que las personas, sobre todo los jóvenes, puedan utilizar los recursos de sus cuentas para comenzar a rentar una vivienda y luego decidir si compran o no el inmueble, pues de otra forma habrá cuentas que nunca podrán ser utilizadas.

Acaparar la tierra quita oportunidades

Tienes que obligar a la gente a no acaparar la tierra, el fenómeno de especulación empieza con el acaparamiento de la tierra, yo compro terrenos y me los quedo hasta que suba el precio y vendo, todos esos años le quitaste la oportunidad a miles de personas de que ahí se podía construir una casa, los estados tienen que tener pólizas mucho más activas de que la tierra no se acapare , expuso.

También, agregó Martínez, el Infonavit busca que las autoridades le den el visto bueno para que pueda comenzar a construir vivienda en todo el país y así poder ofrecer vivienda a buenos precios para todos los trabajadores, y es posible hacerlo aun cuando parece que hay entidades donde ya no se puede levantar un inmueble.

“Cuando nos imaginamos la Ciudad de México pensamos que ya no hay terrenos, no, ya no hay terrenos en el imaginario de uso, porque a lo mejor tú puedes ver una tienda de café y dices ‘eso está ocupado’, no, porque no nos imaginamos que arriba de la tienda de café se pueden hacer departamentos; el tema no es el suelo en sí mismo, sino el uso del suelo, creo que sí es importante discutir los usos que sean usos mixtos, que se permitan densidades y eso va liberando suelo”, planteó.