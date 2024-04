▲ El conjunto regiomontano pasa por una mala racha en el Liga Mx, la cual espera no afecte su paso por el torneo de la Concacaf. Foto Afp

Las conversaciones en suelo estadunidense ya no tienen que ver con Messi; el tema se centra en la actualidad del club mexicano, que pasa por una mala racha en la Liga Mx, y en la ineficacia de Fernando Tano Ortiz para superar la fase de semifinales. De tres, el argenti-no ha perdido todas desde que debutó como técnico en la liga mexicana.

En el sentimiento de la afición no fue cualquier victoria; significó dejar en el camino a uno de los tres mejores futbolistas de la historia.

No fue así por un equipo que supo plantarse frente a futbolistas que en su momento llegaron a ser considerados entre los mejores del mundo.

El Inter Miami confiaba en su legión de ex jugadores del Barcelona para clasificarse a su primer Mundial de Clubes. Pero ni Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y ni Tata Martino (técnico), la maquinaria que armó el club alrededor de Messi, fue capaz de pasar a los cuartos de final.

En lo personal, me muero por jugar una final, no lo voy a negar. Si bien se me ha negado en muchísimas ocasiones en este y otro club (América), tengo muchas ganas de disputar una. Estoy por esa línea, competencia en la que compitamos, la vamos a querer ganar , señaló en conferencia de prensa desde Ohio.

Si bien eliminaron al Inter y se encuentran en posición de avanzar a la liguilla, Monterrey lleva cuatro partidos sin ganar, incluidas tres derrotas, la más reciente el fin de semana frente al León.

Físicamente estamos bien, me preocupa más el estado emocional , aceptó el Tano. Ahora tenemos la oportunidad de jugar una semifinal donde tenemos que corregir, afrontar y mejorar .

A pesar de que tienen su lugar garantizado para el próximo Mundial de Clubes, el primero con un formato 32 equipos, Monterrey encarará el resto del campeonato de la Concacaf como si no tuvieran ese boleto todavía en sus manos.

La cabeza mía y de los jugadores están en la competencia internacional, el partido más importante es contra el Columbus , agregó Ortiz, al tiempo que el mediocampista Jorge Rodríguez mencionó que la presión la tenemos nosotros ya que deseamos pelear todo, queremos ganar siempre donde juguemos y contra quien sea .

En caso de que los regiomontanos lleguen a coronarse nuevamente, por reglamento de la FIFA, el lugar de Rayados deberá ser ocupado, no por el finalista, sino por el plantel mejor clasificado en el ranking. En este momento ese lugar le pertenece al Filadelfia Unión.