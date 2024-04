Viví tantos problemas no sólo en el ring , relata; había sufrimien-to emocional, lesiones, asuntos fuera del cuadrilátero que no están en las manos de uno resolver. De lo peor que me tocó fue estar ante promotores que se aprovecharon de nosotras, nos robaron, nos explotaron, y nunca se les hizo nada .

Mi vida ha sido una montaña rusa, hoy estoy arriba, pero he estado abajo, muy pero muy abajo y he vuelto a subir , resume Juárez, quien fue la primera boxeadora con estatus de personaje popular en nuestro país.

Cuando era monarca en la división mosca hace más de una década, contó a este diario que tal vez era la única boxeadora con un título a la que no le alcanzaba el dinero para hacer las compras en el mercado. No era una broma. La Barby tardó muchos años en poder vivir con tranquilidad de las ganancias que le generaba su oficio en el pugilismo. Incluso se mudó a otro estado en el país, donde vivió en condiciones muy precarias con tal de conse-guir mejores ofertas de trabajo.

Recuperarse de eso es complicado , dice sin dramas; no rendirse es bien difícil, porque ésta es una carrera en la que recibimos golpes reales, y después no hay una recompensa ni siquiera para resolver las necesidades básicas. Todo eso te marca como persona, se queda en tu forma de ser. No soy la misma mujer de antes, todos cambiamos, pero aquí en el boxeo femenil se reciben golpes físicos y de todo tipo que te dejan huella. He aprendido a nadar entre muchas adversidades y personas deshonestas. Pero puedo decir que hoy soy más inteligente, porque pienso más las cosas .

Si algo le dejó muy claro el boxeo femenil en México es que existen dos formas distintas para evaluar las carreras de los hombres y las mujeres. Este deporte, reconoce, es más amable con los triunfos y las caídas de los varones. A ellas se les juzga de forma más severa, se les critica con mayor crueldad.

Ya aprendimos a que no nos importa lo que digan para dañarnos. Al final del día soy la que me subo a partirme la madre y al mismo tiempo me juzgan con la mano en la cintura, pero no puedo perder tiempo en eso. Mejor trato de disfrutar esta etapa en la que estoy , expresa con alivio, como si descargara ese peso con el que, afirma, trataron de criticarla.

Hoy veo a muchos hombres que intentaron hacerme trizas y los observo en silencio, lo que hice sirvió para cerrarles la boca a muchos. Voy a terminar mi carrera de peleadora como la campeona que fui y para que también dejen de estar chingando , remata triunfante.

La Barby luce en estado de iluminación. Ya no es la mujer que respondía de inmediato ante los ataques. Parece mucho más serena y con la satisfacción de haber logrado lo que se fijó en su carrera profesional y en su vida personal. Sonríe más.