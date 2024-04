C

on total empeño y profunda convicción, encontró en su voz interior la claridad para convertirse en artista y lograr que su trabajo no sea un objeto comercial o mera mercancía. El sueco Per Anderson (1946) creció en el seno de una familia de refugiados de guerra de la entonces Estonia, Rusia; por sugerencia de un amigo que nunca visitó América, llegó en un barco carguero al puerto de Veracruz en 1970.

Antes de terminar la preparatoria, asistió a talleres nocturnos de pintura, dibujo y grabado; después ingresó a la Escuela de Bauhaus en Estocolmo; perteneció a la sociedad sueca de grabadores, que agrupaba a unos 500 miembros. Al llegar a México, entró en contacto con el Taller de Gráfica Popular y su entonces director, Jesús Amaya, le pidió dar un curso de litografía, donde conoció a Ángel Bracho, Adolfo Mexiac, Rafael Zepeda, Francisco Capdevila y Chucho Martínez, entre otros. Un taller colectivo vale por 100 individuales, porque de todos sus integrantes aprendes .

En 1974, el muralista y fotógrafo Carlos Jurado invitó a Per Anderson a formar parte del plantel de la Universidad de Veracruz como maestro de litografía. El taller ya contaba con una prensa francesa de 1890, gracias a la intervención del pintor y litógrafo Leo Acosta, pero con muy pocas piedras y escaso papel. Ante los elevados costos de los materiales, Anderson buscó formas alternativas de ejecutar la litografía; con heroicos esfuerzos y resultados poco prácticos, elaboró la primera prensa de cemento rellenando un tubo de 24 pulgadas de diámetro de piedras y cemento, a manera de tórculo. En 1981 fue invitado a un simposio de gráfica en Lusaka, capital de Zambia, y aunque el medio de expresión en ese país es el baile, la danza y la música, los artistas, a pesar de su gran vitalidad creativa, no contaban con un instrumento para imprimir; de nuevo, Anderson fabricó la prensa y después de 15 días que tardó en fraguar el cemento se imprimieron las primeras pruebas, provocando grandes emociones entre los alumnos, ¡fue una gran fiesta!

Después de una larga introspección, sombras y toda clase de demonios que pueden encontrarse en lo más profundo de uno mismo, Anderson inició un largo camino de investigación y experimentación y logró encontrar en el mármol mexicano un soporte sensible para hacer litografía, avalado por la academia sueca, por impresores europeos y el renombrado litógrafo Garo Z. Antreasian, uno de los cofundadores del taller Tamarind Lithography Workshop en Los Ángeles y autor del libro, junto con Clinton Adams, The Tamarind Book of Lithography.