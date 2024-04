Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de abril de 2024, p. 2

Madrid. En el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el escritor Luis Mateo Díez, originario de León y uno de los fabuladores de historias más importantes de las últimas décadas, fue galardonado con el Premio Cervantes, con el que se consagra como un clásico vivo de la literatura en español. En su discurso de recepción, el novelista y cuentista reconoció –tras hacer un repaso por sus grandes referentes en la literatura y en otra de sus grandes fuentes de inspiración y aficiones, el cine– que fue un niño de posguerra , la que creó una atmósfera de tristeza y desolación que lo llevó a convertirse en escritor.

Mateo Díez, nacido en el pueblo leonés de Villablino en 1942, es uno de los académicos de la Real Academia Española. Entre sus libros más destacadas se encuentran La fuente de la edad, La ruina del cielo, La cabeza en llamas y Los frutos de la niebla, en los que habla de la realidad cotidiana de la España rural, de la que él mismo procede, para atestiguar cómo se va desvaneciendo con el paso de los años.

Mateo Díez se remontó en el tiempo para explicar su presente: La infancia, decía Cesare Pavese, es el tiempo mítico del hombre, lo que a cada uno corresponde de esa edad originaria en que todo nos llega y sucede por vez primera, el asombro de la luz en la inocencia, sentimientos y emociones que van a marcarnos de forma indeleble, el patrimonio de lo primigenio, la experiencia de lo primordial .

De ahí que recordara que “fui un niño de posguerra y el lastre de ese tiempo histórico detalla en la memoria atmósferas y sucesos que la empañan, de manera que una infancia en esos años puede destilar un apego de tristeza y desolación, lo que tantas pérdidas suponen entre las familias y los vecindarios y, sin embargo, la geografía y el paisanaje de mi niñez no llegaban a enturbiarse del todo, supongo que porque la suerte de los afectos se sobreponía a la desgracia de tantas desdichas.

Mi destino de escritor, nada menos, ya ven ustedes con qué facilidad la vida me encaminaba y encandilaba, con el sustrato primitivo de una fascinación y un embeleso, de tal modo que escuchar y escribir unían lo que leer y contar tenían de aliciente y acicate. Un maravilloso entretenimiento que daría razón de ser a ese destino irremediable, si ustedes consideran la vicisitud en que ahora mismo me encuentro, intentando dar cuenta de dónde proviene el narrador que les habla y que, sin remedio, llegó a comprender como contrapartida en cuanto adquirió la lógica distancia, aquello que afirma Rilke de que la infancia es la patria perdida del hombre.

El inquietante y entrañable Don Quijote