5 “Más bien instauraré la política de la no represión y del respeto a los derechos humanos. Este gobierno es cómplice de los delincuentes y represivo con la protesta social. En el 8M, en la marcha de las mujeres trans que piden que protejan sus vidas, en las protestas de los vecinos de la Benito Juárez, cuya vida han puesto en riesgo. En todos los casos de disenso, el gobierno de Morena ha reprimido, ha violentado los derechos humanos de quienes protestan y ha ridiculizado su legítimo dolor.

4 La seguridad pública, que todas y todos vivamos con tranquilidad. Me indigna y me preocupa cómo este gobierno solapa a los delincuentes, cómo usan las instituciones de justicia para amedrentar opositores y cómo reprimen el disenso. La buena noticia es que ya se van y que desde el primer minuto de mi gobierno la seguridad será mi gran prioridad, porque es la prioridad de la ciudadanía.

“Otra cosa muy distinta es el combate a grupos criminales generadores de violencia. Con respeto irrestricto al debido proceso y a los derechos humanos, nuestra policía trabajará incansablemente para ubicar y detener a las personas que cometan delitos. Como lo he sostenido, con la ley en la mano y los derechos humanos en el centro, seré implacable con la delincuencia.

“Creo que el gobierno tiene que prevenir, atender y resolver los problemas que generan algún conflicto en la comunidad; esa es la clave de la gobernabilidad, no el uso indiscriminado de la fuerza pública, como ocurrió en los gobiernos de Mancera, Peña Nieto y Calderón.

“También voy a construir 100 grandes Utopías en la ciudad. Espacios públicos transformados que ya han beneficiado a cientos de miles de personas en Iztapalapa y que contienen albercas, auditorios, salas de conciertos, teatro y danza, escuelas de arte, instalaciones deportivas modernas y profesionales, gimnasios, espacios para adultos mayores y personas con discapacidad, atención a adicciones, áreas verdes y medioambientales, casas para prevenir la violencia de género, gran diversidad de juegos infantiles y áreas recreativas. Todo gratuito. No se cobra nada. Porque la cultura y el deporte son un derecho para todas y todos.

5.- ¿Seguirá usted la política de no represión, incluso frente a los delincuentes?

Mi gobierno enfrentará a los delincuentes respetando los derechos humanos y abrazará, acompañará y protegerá a las víctimas.

SALOMÓN CHERTORIVSKI, CANDIDATO DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

Tenemos un plan para que cambie el sistema de seguridad y justicia

4 “El problema que más preocupa y me ocupa es la seguridad, porque la paz de esta ciudad ha empeorado desde hace, por los menos, 30 años.

“En 2021, en 4 de cada 10 hogares tuvieron en su seno a por lo menos una víctima. Es cierto que hoy en la ciudad es menos probable que nos encontremos con violencia letal que en Zacatecas, pero el riesgo de volverse víctima de un delito es considerablemente mayor para un habitante de la Ciudad de México que para casi cualquier otro mexicano.

“Cada hogar en nuestra ciudad dedica en promedio casi 3,000 pesos al año al tratar de protegerse de los delincuentes. Y, hay que decirlo con claridad, esta ciudad dolorosamente, no es segura, especialmente para las mujeres, tan sólo hay que ver los datos: Cada 5 días muere una mujer por el simple hecho de serlo. Los casos de violencia familiar se encuentran en los peores niveles de la historia, con un aumento de 76 por ciento entre 2018 y 2023. Lamentablemente, en esta ciudad que el gobierno insiste que es segura, violan a 5 mujeres cada día.

“Tenemos que cambiar esa terrible realidad, y tenemos un plan para hacer que cambie por completo nuestro sistema de seguridad y de justicia, y que por supuesto incluya como eje central la perspectiva de género.

“Sería un error no decir que el agua es un tema que preocupa y conforme nos acerquemos al verano más preocupará a las y los chilangos. Esto provocado por una mala gestión del agua en donde las fugas, la sobreexplotación y el envejecimiento de la red, además de la deficiente infraestructura de reutilización. He presentado ya mi plan para salir de la peor crisis hídrica que enfrenta nuestra ciudad, sabemos qué y cómo resolver este problema que, desde el gobierno minimizan, pero gran parte de la ciudadanía ya padece en su día a día.

5 “Jamás ordenaré reprimir una manifestación, porque si algo perdimos durante este sexenio, a pesar que nos repitieron hasta el cansancio que el cuerpo de granaderos desapareció, fue la calle, las plazas públicas y hasta el Zócalo. Tenemos que regresar esos espacios de reunión y manifestación a las y los chilangos.

“Por otro lado, para tener realmente una ciudad segura y justa es necesario tomar acciones concisas e inmediatas:

“Primero que nada hay que hablar de nuestra policía; en el pasado se han creado distintas corporaciones, esto ha creado descoordinación y duplicación de funciones y costos, debemos contar con la mejor policía del país, reunida en una sola corporación que cumpla los mejores estándares, que tenga a disposición la mejor capacitación, una verdadera perspectiva de género, esté bien pagada, equipada y que sepa que cuenta con servicios de salud y seguridad social garantizados. Esa policía será la primera ventanilla de denuncia para la ciudadanía, para esto contarán con tecnologías digitales que faciliten su trabajo.

“Segundo, haremos una profunda reforma a la Fiscalía, que sea abogada de las víctimas, que sea verdaderamente autónoma y priorice la lucha contra los delitos que irrumpen la paz y tranquilidad de las y los chilangos.

“Un tercer eje estaría concentrado en renovar el Poder Judicial para que cuente con procedimientos más ágiles, que sea profesional y paritario, con personal capacitado y bien remunerado; y por último, que sea independiente, transparente y siempre en pro de la rendición de cuentas.

“Cuarto, no necesitamos más cárceles, sino mejores centros de reintegración, con mejores condiciones laborales para el personal de custodia, pero sobre todo partiendo del hecho de que no debemos desaprovechar esos grandes recursos humanos y materiales para formar ciudadanos y no delincuentes.

“El quinto eje será diseñar una verdadera política criminal, pensada para el futuro, orientada a la profesionalización y la especialización del personal de justicia, que ponga siempre en el centro a las víctimas, que tenga como mancuerna un Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia que evalúe la política de seguridad en nuestra ciudad y pueda encontrar espacios para mejorar siempre.

En suma, durante mi gobierno no tendremos una política de contención ni de simulación sino una proactiva que permita tener a los delincuentes fuera de las calles, que permita a las ciudadanas y ciudadanos tener confianza en su policía y que recuperemos la paz en nuestras calles.

Fotos Cristina Rodríguez y Luis Castillo