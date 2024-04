Alonso Urrutia y Ángeles Cruz

Martes 23 de abril de 2024, p. 12

Aunque hay discrepancias en la valoración de los cambios promovidos en esta administración para revertir la reforma educativa del sexenio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha sido importante en la defensa en esta materia. Por eso nos merecen muchas consideraciones y, además, reconocemos que fueron la vanguardia para la defensa de la educación pública y de los derechos del magisterio .

En su conferencia matutina, horas antes de su tercer encuentro con la coordinadora desde la reanudación de las pláticas este mes, después de más de tres años interrumpidas, el mandatario asumió que hay diferencias , pero reconoció que la CNTE está en su derecho de cuestionar la relación entre el gobierno y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y en la postulación de candidaturas, como la del líder de esta organización, Alfonso Cepeda.

–¿Usted está de acuerdo con esa candidatura?

–Yo no, porque yo no me meto en cuestiones electorales y, además, creo que todos los ciudadanos tenemos derecho a votar y ser votados.