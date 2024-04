En una reunión de la abanderada con directivos de las compañías que integran el consejo, Segal externó su admiración. Qué plan. En realidad, ni mi país que está en periodo de elección tiene un plan tan extensivo, para un desarrollo tan fuerte. Creo que es un plan espectacular y lo que me impresiona mucho es que es para todo México. Lo que dice usted de prosperidad compartida es verdad, porque está pensando en cada milla del país. La felicito muchísimo , señaló.

También externó que independientemente de lo que pase en la elección estadunidense, se deben tener buenas relaciones, para así asegurar el máximo desarrollo entre ambas naciones.

Sheinbaum aseguró que la oposición está desesperada y por eso se ha dicho que su declaración patrimonial tiene inconsistencias y ha escondido sus propiedades.

Explicó que las diferencias entre su patrimonio cuando fue jefa delegacional y después como titular del Gobierno de la Ciudad de México, se deben a que en ese periodo se separó y puso sus bienes a nombre de sus hijos.