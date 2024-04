Alonso Urrutia y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Martes 23 de abril de 2024, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los hechos ocurridos en Motozintla, cuando la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum fue interceptada por un grupo de encapuchados, fue un acto de propaganda, ya sea de conservadores o de grupos criminales en época electoral. Calificó de montaje el episodio que sólo pudo ser atestiguado por Latinus, un medio que considera contrario a su movimiento.

Aseguró que “cuando pasan esas cosas, por la experiencia que tenemos, sabemos que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando. Aquí adicionalmente se dio a conocer que estaban los de Latinus. Es un medio, el de Loret de Mola (...). Y uno de los últimos montajes que hizo Loret de Mola fue entrevistar a un encapuchado dirigente de un grupo de la delincuencia en Guerrero. Es muy extraño lo que sucedió allá por Motozintla. Hay, en efecto, grupos que se están enfrentando, pero esto sí es algo muy especial.

Aunque el titular del Poder Ejecutivo reconoció que en esa región cercana a la frontera con Guatemala hay una disputa entre dos organizaciones del crimen organizado, descartó que la integridad física de Sheinbaum haya corrido un riesgo. Destacó que si los candidatos presidenciales solicitan el reforzamiento de su seguridad durante la campaña, se les otorgará a cualquiera de los tres.

Expresó que Sheinbaum es una mujer con aplomo y carácter, pero en este caso, más allá del tinte electoral, “si le pasara algo a la señora del… no puedo mencionarla porque nos sancionaron, pero me gustaría mencionarla (en alusión a la candidata opositora, Xóchitl Gálvez) pero de esas cosas absurdas que no puedo, pero si le pasara algo así, yo también estaría defendiéndola y hablando igual”.