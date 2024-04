L

a palabra mágica es: política. Y de eso no hay en los debates por el gobierno de la ciudad, o hay, pero muy poco. Esto porque a final de cuentas quienes contienden no son, precisamente, personas dedicadas a ello. Son, se quiera o no, gestores, si acaso ambiciosos burócratas, pero nada más.

Uno de los logros –si así lo podemos llamar– fue derrotar al ejercicio de ese tan extrañado oficio, para ocupar su lugar con administradores y gestores que nada tienen que ver con las ideas, pero sí con el mercado.

Politizar se convirtió en un verbo con el que se identifica todo aquello que está mal, que hace daño y que proviene de los partidos políticos, pero nunca se asocia con la idea de dar un contenido ideológico a las acciones que parecen no tener ese sentido.

Así pues, lo político ha caído en el juego verbal de la derecha, que lo ha desprestigiado porque el asunto es no pensar más allá de lo que el mercado requiera, es decir: mercado sin cómos ni porqués.

Por eso los candidatos no se atreven a proponer estrategias y proyectos, políticas de Estado que vayan en beneficio de la población y no de pequeños grupos a quienes se pretende ayudar. Resolver a partir de leyes los graves problemas sociales de la ciudad, por ejemplo, no se les da.

Proponer remedios es lo de ellos. Parches por aquí y parches por allá sin permitir que se den leyes que estimulen la mejor convivencia entre los habitantes de la ciudad.

Y sí, hay cosas incomprensibles en el quehacer político de estos momentos, por ejemplo, que esta sea la primera vez, en lo que va del siglo, que la diferencia entre el primer y el segundo lugares sea tan grande. Nunca en este casi cuarto de siglo, nos asegura Francisco Abundis, de Parametría, la distancia de quien ostenta el primer lugar y su perseguidor más cercano había sido tan diferente.