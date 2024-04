¿Eso qué significa? ¿Cree que fue montado? , preguntaron los reporteros. “No sé. Me llamó mucho la atención, la verdad. Decían que eran pobladores. Luego por ahí dijeron ‘no somos fifís’. Muy extraño”. ¿Se sintió intimidada? “No, para nada. Nos pararon, dijeron que no estaban contra el gobierno. El único medio que estaba ahí era Latinus y me llamó mucho la atención que dijeron ‘no somos fifís ni nada de eso’. Fue muy extraño.”

El presidente López Obrador también se refirió a esta casualidad . Dijo el mandatario que “sí fueron personas encapuchadas las que detuvieron la camioneta en que se trasladaba Claudia. Eso lo puedo decir. Grabando. Ya cuando pasan esas cosas, por la experiencia que nosotros tenemos, ya sabemos que es muy probable que sea propaganda, porque el que va a hacer un planteamiento ni va encapuchado ni está grabando.

“Aquí adicionalmente se dio a conocer que estaban los de Latinus. Es un medio, el de Loret de Mola, y era el único. Para tener el antecedente completo (…) está financiado por Roberto Madrazo, que también está en contra de nosotros. Y uno de los últimos montajes que hizo Loret de Mola fue entrevistar también a un encapuchado dirigente de un grupo de la delincuencia en Guerrero, lo entrevistó. ¿Quién le facilitó la llegada a este dirigente de ese grupo? Porque lo hizo, ah, pero para hablar mal de mí, en el contexto, en el marco de la campaña de ‘presidente narcotraficante AMLO’, ‘AMLO presidente narcotraficante’, ‘narcopresidente’, sí”.

Entonces, extraño , lo que se dice extraño , pues no. El presidente López Obrador comentó: “Me dicen que el Reforma publicó que estaban armados los de la comitiva de Claudia; quienes la acompañan informaron que no estaban armados. Es propaganda, lo más probable es que sea propaganda; no les funcionó ‘narcopresidente’. Se gastaron creo que 5 millones de dólares en la campaña sólo en México y no les funcionó. No le tengo confianza a Latinus, y son capaces de eso y más; son expertos en montajes. Y no tienen escrúpulos morales de ninguna índole y son muy corruptos, para que no quede duda”.

Las rebanadas del pastel

El INE denomina debate al pancracio político que protagonizan los candidatos a cargos de elección popular. Son encuentros en los que –de darse– las propuestas y proyectos son los que menor importancia tienen. Se entendería si fuera un concurso de mentadas de madre, pero con el formato aceptado resultan ser bastante pedorros.

