anto que defienden la autonomía de la institución – el INE no se toca – pero el embrollo que armó el Comité de Voto en el Extranjero, que encabeza el consejero Arturo Castillo, dio motivo para que la canciller Alicia Bárcena expusiera una detallada explicación. Conclusión: todos los mexicanos que se registraron podrán votar el 2 de junio, por el medio que eligieron o en los consulados del gobierno mexicano. Hay un pequeño grupo que presenta irregularidades, están a tiempo de aclararlas. Ojalá el Comité de Quejas y Denuncias no sancione a la canciller por abordar un tema electoral durante el mensaje diario del presidente López Obrador.

Salto espectacular

Llegó tarde a la Convención de Banqueros la noticia de que la economía registró un salto espectacular: la tasa anual creció en febrero 2.63 por ciento, su mayor incremento en 35 meses. Hubiera confirmado el balance que hicieron el presidente López Obrador y la candidata líder a ocupar su lugar en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum. La aspirante del Prian, Xóchitl Gálvez, había cuestionado al gobierno de Morena por el pobre crecimiento económico en comparación al de otros países. Los días aciagos de la pandemia, los prianistas apostaban que el país no podría recuperarse tan rápido. Xóchitl invitó a sus asesores José Ángel Gurría, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid y Santiago Creel, no así a los líderes de los partidos que la postulan, Alito, Marko y Zambrano. Los conoce bien. Fue una reunión de financieros en el hotel Mundo Imperial de Acapulco ¿y si se pierde alguna cartera?

Sheinbaum para en seco a Claudio X.