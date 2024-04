Cumple Ciudad Neza 61 años de activismo

Hoy, Ciudad Nezahualcóyotl cumple 61 años de lucha social y por la democracia, en los que la cultura y el arte han tenido un papel más que relevante. Sin embargo, se les sigue relegando o ignorando. Por lo anterior, exhorto a las autoridades a apoyar de mejor manera las expresiones artísticas y educativas, pues al hacerlo beneficia a los habitantes de dicho municipio del estado de México.

Raymundo Colín Chávez

Solicita atención de hematólogo en el IMSS

Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social: tengo un diagnóstico de leucemia, pero en el Hospital General Regional número 2 El Marqués me han negado atención médica por ausencia de un médico hematólogo. Me he acercado en repetidas ocasiones a la dirección médica para solicitar ser referido a otro hospital, que cuente con los recursos necesarios para mi atención inmediata; sin embargo, me han negado la reunión y la referencia hospitalaria. Una secretaria se niega a darme el nombre de la responsable del servicio de esa especialidad y me indica que debo permanecer en una lista de espera sin tiempo estimado de respuesta .

No busco atención para un tema menor, pues está en riesgo mi vida. Por lo anterior, me he visto forzado a atenderme con médicos particulares. Me han realizado aspirado de médula, raspado de hueso, muestra sanguínea, dos consultas médicas que ascienden a un monto de 21 mil pesos, sólo para tener el diagnóstico inicial. Solicito a usted su valioso apoyo para obtener atención inmediata.

José Luis Martínez Monroy

Apoya a Brugada como opción de la esperanza

La lógica real de una campaña política es construir el universo total de significados desde el lugar de lo posible y realizable. Una mujer honesta que ha caminado con el pueblo en la lucha social es la vía única para consolidar la transformación de la capital. Regresar al viejo Prian es la vuelta al autoritarismo; cambiar esperanza por oscurantismo. ¿Qué hacemos con la utopía de la libertad posible?

Fernando Espinal, filósofo (Cátedra Enrique Dussel)

Invitación

Se buscan lectores

El otro nombre: Septología I, de Jon Fosse. Premio Nobel de Literatura 2023. Los esperamos: jueves 2 de mayo de 2024 a las 19 horas (Hora de la Ciudad de México).

Zoom: https://cutt.ly/Z19pjtM

Código: galatea24

Conduce: Maestra Rosalba Olivares. Convocan: UACM, Programa Galatea y Lectores en activo.