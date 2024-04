A una pregunta sobre las protestas en Columbia y otras universidades ayer, el presidente Joe Biden declaró a periodistas: condeno las protestas antisemitas . Pero a diferencia de este tipo de declaración el domingo, esta vez agregó: también condeno a aquellos que no entienden lo que está sucediendo con los palestinos , en aparente referencia a la situación en Gaza.

Las protestas estudiantiles, muchas en forma de plantón, continúan brotando por el país, incluyendo en estos días la Universidad de Michigan, la Universidad de Nueva York, Universidad de Carolina del Note, Universidad Vanderbilt en Tenesi, la Universidad Yale, Harvard y MIT y ahora se acaba de sumar la Universidad de California, en Berkeley. Las autoridades de varias de esas instituciones también estan convocando a la policía para arrestar a estudiantes y/o suspenderlos.

Las protestas de jóvenes contra la guerra de Israel y la complicidad estadunidense también se han extendido a otras instituciones. La semana pasada, trabajadores en las oficinas de Google en Nueva York y en Sunnyvale en California realizaron plantones para protestar por el contrato de 1.2 mil millones de dólares de la empresas con el gobierno israelí. El ejecutivo en jefe de Google, Sundar Pichai, no titubeó en despedir a 28 de los empleados que formaban parte del grupo No Tech for Apartheid que organizó la protesta.

A la vez, crece la denuncia por la complicidad estadunidense en la guerra de Israel contra Gaza en otras esquinas, incluyendo escritores, actores, músicos y otros artistas. Susan Sarandon fue a visitar a los estudiantes de Columbia en días recientes para elogiar sus acciones; el filósofo, político y candidato presidencial independiente Cornel West hizo lo mismo.

Organizadores insisten en que los arrestos y expulsiones no lograrán frenar las protestas. Después de los primeros arrestos de estudiantes en Columbia, la red de Estudiantes por la Justicia en Palestina emitió un llamado vía Instagram por protestas nacionales. Nuestras universidades han optado por las ganancias y reputación sobre las vidas del pueblo palestino y la voluntad de sus estudiantes , escribieron, acusando que los administradores se habían subyugado al lobby sionista.