Bel Trew

The Independent

Periódico La Jornada

Martes 23 de abril de 2024, p. 21

Tel Aviv., Israel no ha aportado evidencia de que empleados de la agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos (Unrwa) sean miembros de organizaciones terroristas, de acuerdo con una revisión independiente encabezada por la ex ministra francesa Catherine Colonna.

La ONU designó a Colonna en febrero para dirigir la revisión de neutralidad de la Unrwa, después de que Israel sostuvo que 12 empleados de la agencia tomaron parte en el ataque de Hamas el 7 de octubre, durante el cual militantes mataron a unas mil 200 personas y tomaron en rehenes a 250. El ataque de Hamas desencadenó la devastadora guerra de Israel en Gaza, en la que, según funcionarios palestinos de salud, han perecido más de 33 mil personas, y que agencias de la ONU señalan que ha dado pie a una hambruna de fabricación humana.

The Independent revisó una copia del informe de 48 páginas relativo a la neutralidad de la agencia de la ONU, el cual encontró que Israel nunca expresó dudas respecto a ninguna persona incluida en las listas del personal que recibe cada año desde 2011. El informe también encontró que la Unrwa cuenta con robustos marcos operativos para mantener la neutralidad en Gaza, los cuales son más desarrollados que los de grupos similares de la ONU, si bien persisten temas relativos a la neutralidad .

Entre estos temas, citó casos de empleados que expresan opiniones políticas en público, libros de texto de contenido problemático en países anfitriones, y empleados sindicalizados politizados que hacen amenazas contra la dirección de la Unrwa y causan perturbaciones en la operación .

Israel, que desde hace tiempo condena a la agencia y ha cabildeado para silenciarla, aumentó sus acusaciones en marzo, cuando aseguró que más de 450 de sus empleados eran operativos militares en grupos terroristas de Gaza.

Esas acusaciones condujeron a que 16 países, entre ellos Estados Unidos y Gran Bretaña, pausaran o suspendieran financiamiento por 450 millones de dólares, un golpe paralizante para la agencia, que ya batallaba por responder a la crisis humanitaria sin precedente que ha devastado a Gaza.

La Unrwa, que da empleo a unas 13 mil personas en Gaza, es la mayor proveedora de ayuda en el enclave.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló en un comunicado que acepta las recomendaciones contenidas en el informe de Colonna dirigidas a mejorar la capacidad de la agencia para supervisar y atender temas de neutralidad. Llamó a todas las naciones a dar apoyo activo a la Unrwa, que es una línea de vida para los refugiados palestinos en la región .

Por separado, la Oficina de Asuntos de Supervisión Internacional de la ONU realiza también una investigación sobre el ataque del 7 de octubre.

En respuesta al informe de Colonna, el ministerio israelí del Exterior llamó a los países donantes a evitar enviar dinero a la organización.

El informe de Colonna ignora la severidad del problema y ofrece soluciones cosméticas que no atienden la enorme extensión de la infiltración de Hamas en la Unrwa , expresó el vocero Oren Marmorstein. No es así como se ve una revisión genuina e integral. Se ve como un esfuerzo para evitar el problema y no atenderlo de frente .

El primer ministro Benjamin Netanyahu ha instado en repetidas ocasiones a cerrar la agencia, afirmando que pretende preservar el tema de los refugiados palestinos.