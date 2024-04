Movimiento Ciudadano se quejó de que en ese promocional, pagado como pauta local, la aspirante no tendría que hacer alusión a la candidata a la Presidencia Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que solicitaba bajar su difusión, a fin de tener piso parejo durante la campaña electoral.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que la candidata por Morena al gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo, no faltó a la equidad en la contienda por un espot local, donde menciona a su tocaya .

Argumentó que dichos espots benefician tanto a la candidata a la Presidencia como a la abanderada por el gobierno de Jalisco, por lo que su difusión en redes sociales tenía que ser eliminada.