“No debe utilizar la fuerza pública para amedrentar a gente que está operando políticamente, legalmente (…) sí han recibido amenazas nuestros militantes, sí han recibido amenazas algunos de nues-tros candidatos”, sostuvo Ramírez.

En Chihuahua, tres aspirantes a las alcaldías de los municipios serranos de Guachochi, Carichí y Nuevo Casas Grandes han recibido advertencias de presuntos criminales a través de WhatsApp, informó el fiscal estatal, César Jáuregui.

Comentó que los amagos presentados al Instituto Estatal Electoral se refirieron a mensajes y llamadas intimidantes. Han sido amenazas telefónicas, no hay nada más allá de comunicados que recibieron vía WhatsApp y por teléfono; sin embar-go, hay que estar atentos , alertó.

Me he entrevistado personalmente con dos de ellos, haciendo una evaluación de los riesgos y hemos tomado las medidas pertinentes; me quiero reservar la particularidad de los casos, así lo solicitaron, ellos no quieren que el asunto sea publicitado por su propia seguridad , añadió.

Sobre Ana Laura González, abanderada de Morena a la presidencia municipal de Guadalupe y Calvo –demarcación de la Sierra Tarahumara localizada en la zona conocida como Triángulo Dorado, limítrofe con los estados de Durango y Sinaloa–, Jáuregui apuntó que ella no ha pedido protección, y tampoco existe denuncia formal sobre presiones que haya recibido por parte de delincuentes.

A su vez, el dirigente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero, Jacinto González, aseguró que fue amenazado de muerte por presuntos criminales en represalia porque no permití que la delincuencia infiltrara al partido con candidatos a diputados locales, y a las alcaldías . Agregó que también recibió intimidaciones por parte de militantes de su partido, inconformes con las postulaciones.

En este contexto, Guzmar Ángel González, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí, notificó que ocho aspirantes a alcaldías, dos a diputados locales y dos a legisladores federales cuentan con protección de seguridad en la entidad.