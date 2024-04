Tras el tema jurídico, se hallaron con una mujer de carácter, y lo que quisimos fue mostrar parte de todas sus tragedias porque muchas veces no se permite tanta libertad a una indígena .

Conforme fueron avanzando en el proceso de creación, afirma el cineasta, descubrieron quién era ella, cómo había sido su vida, y por qué había llegado hasta Kansas. También quién era en el presente, y a partir de eso se fue construyendo el relato. Y no hay una respuesta, sino muchas, pero intentamos aproximarnos a lo que fue su vida .

Seguir o no

El documental está lleno de sopresas, adelanta el realizador, “porque a veces, lo que piensas que va a ser lo central, cambia. En este caso pensábamos hacer una cinta más observacional, cercana al documental directo, pero en el proceso y tras dos años, Rita falleció y nos surgió la pegunta de si seguir o no porque, ¿cómo haces una película en la que tu protagonista no está? Fue ahí que Pablo Tamez, el sonidista, me comentó que había hecho una película con Ángeles Cruz, y de ahí salió la idea de contactarla y proponerle sumarse (para representar a Rita).

Ángeles enriqueció el proyecto porque tuve la ventaja de poder trabajar con una extraordinaria actriz y directora, una mujer indígena que es un punto de referencia.

Por todas las vivencias que tuvo en la comunidad, de la que se tuvo que ganar la confianza, el director señala que esta película fue toda una vivencia. Al tiempo de conocer una parte de nuestro país que a veces nos puede resultar distante .

Parte fundamental en la historia de Rita es su sobrina Juanita, el personaje más iluminador del filme. Al final de los días de Rita, la cuida y procura y recuerda que cuando era niña veía a su tía “bajo un árbol, tejiendo, cantanto, siendo libre…”

Juanita y yo nos hicimos grandes amigos , comparte Santiago. “Una de las primeras preguntas que le hice fue: ‘¿por qué cuidas de tu tía?’ Su respuesta fue simple pero destellante: ‘nada más porque es mi tía’. Ella tenía esta cuestión de cumplir con lo que debía hacer”.

Ambas “vivieron circustancias muy difíciles, de mucha violencia dentro de su comunidad, no sólo en la sierra, sino en la ciudad de Chihuahua, donde prácticamente tuvieron que abandonar su casa, la cual habían hecho con esfuerzo, y pese a esto volvieron a la sierra juntas. Creo eso da muchas lecciones…”, asegura el director.

Dar voz a personas como Juanita, que dan su vida para apoyar al otro parece heroico, pero por eso está en el filme y tienen la partipación que tiene. Si no hubiera una Juanita, Rita no hubiera llegado a los 83 años .

La mujer de estrellas y montañas, distribuida por Piano, cuya cinefotografía es de Axel Pedraza, abre su corrida comercial a partir de este jueves.