El rodaje del documental sobre Lula se prolongó durante meses, y Stone viajó con el veterano político brasileño, según explicó el autor de JFK y Pelotón.

En su comunicado, los organizadores del encuentro informaron que agregaron tres cintas a la competencia oficial: La plus précieuse des marchandises, película de animación de Michel Hazanavicius sobre un niño judío que escapa milagrosamente a la deportación a un campo de exterminio; Trei kilometri pana la capatul lumii, del director rumano Emanuel Parvu, y The Seed of The Sacred Fig, del iraní Mohammad Rasoulof.

Ganador de un Oso de Oro en Berlín en 2020, Rasoulof no pudo acudir al encuentro fílmico de Cannes el año pasado para formar parte de un jurado del festival por decisión del régimen iraní, que lo condenó a la cárcel, de la cual salió recientemente por motivos de salud.

En total, 22 películas, entre ellas la esperada Megalópolis, de Francis Ford Coppola, competirán por la Palma de Oro.