Comentó que recibió numerosas sugerencias de canciones latinas del público y que se seleccionaron entre ellas estas dos canciones. Recordó que la grabación de Amor eterno por Juan Gabriel fue tocada en funerales y conmemoraciones de la tragedia ocurrida en El Paso en 2019, ya que tiene un significado especial para esa comunidad. Señaló que ambos músicos fueron gigantes de sus géneros, y me complace ver sus canciones preservadas para las generaciones venideras .

Como parte de sus esfuerzos para elevar el reconocimiento de las contribuciones latinas a la historia y cultura de Estados Unidos, Castro ha solicitado sugerencias del público sobre las canciones que deberían nominar para el Registro, y en 2023 recibió más de 700 recomendaciones y de éstas postuló a 35 incluyendo las de Juan Gabriel y Lavoe.

Otras mexicanas en la lista que Castro nominó para el Registro son: El rey, cantada por Vicente Fernández; Ahora te puedes marchar, de Luis Miguel, y Eres, de Café Tacvba; y las de mexicano-estadunidenses incluyendo Como la flor, de Selena, y el álbum How Will the Wolf Survive, de Los Lobos.

La biblioteca nacional inauguró el Registro en 2000 con el propósito de preservar grabaciones con significado cultural e histórico para Estados Unidos, y cada año selecciona 25 grabaciones para incluir en este archivo.