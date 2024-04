Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Martes 23 de abril de 2024, p. 18

Los robos a transportistas están focalizados. Durante el primer bimestre de 2024, tres de cada cuatro tuvieron lugar en los estados de México y Puebla y la violencia es predominante en más de 80 por ciento de los casos, muestran los reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Estos atracos alimentan un mercado paralelo que puede vender a precios más bajos, mientras las mercancías legítimas, sobre todo alimentos, resienten un encarecimiento de precios, debido a los costos de primas y seguridad privada en que incurren algunas empresas para evitar los despojos.

El robo al autotransporte de mercancías tiene un coso de alrededor de 7 mil millones de pesos por año y afecta sobre todo a los sectores de abarrotes, alimentos y electrónicos para el hogar, dado que son productos rápidamente comercializables.

Mayor riesgo en marzo y fin de año

“Si yo me robo un camión de arroz, en dos horas lo estoy vendiendo –explica en entrevista Jesús Campos Cortés, socio director de Corporate Resources Management–. Tenemos que entender que el robo (a transporte) no es un fenómeno aleatorio, es una estructura muy bien planeada”. No se asalta a un camión al azar, los delincuentes saben qué placa de vehículos robarán, destaca.