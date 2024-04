Con su boleto a París, Gibrán se sacó la espinita del año pasado cuando no clasificó a Tokio.

Sólo el campeón del torneo obtendría su lugar, lo que le añadió un poco de presión a los duelos. Por fortuna pude manejar el estrés hasta el último combate. Son innombrables las emociones que se sienten cuando te das cuenta que lograste tu objetivo, no lo puedes creer. Es una alegría enorme porque han pasado muchos años de esfuerzo y dedicación. Hubo tropiezos, pero al final se logró.

Me di cuenta que el nivel de esgrima más fuerte estaba en Europa y por eso decidí mudarme. Viví un proceso de adaptación en el que tuve que aprender cosas nuevas como la técnica para los combates. También conocí una nueva cultura. Todo ha valido la pena porque aprendí mucho con los mejores y ahora puedo llamarme seleccionado olímpico, uno de los pocos que ha tenido mi deporte , comentó el tricolor quien se fue del país a los 17 años.

Fue duro afrontar y aceptar que no conseguí el sueño. Esos juegos los seguí por televisión con mi familia y amigos, pero por dentro me sentía muy triste por no estar ahí.

Aunque pensó en dedicarse al futbol, Gibrán se decidió por la esgrima, disciplina en la que se siente libre.

En 2012 vi los Juegos de Londres por tele, tenía 15 años y me prometí que un día estaría ahí. Al año ya estaba en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento y al poco tiempo fui parte de la selección categoría Cadetes. Así comenzó todo.

El medallista centroamericano y panamericano es el primero en su disciplina en conseguir su clasificación para la justa gala, lo que significa un compromiso con México.

Esto apenas es el principio del sueño, ahora vienen semanas intensas de preparación para lograr el mejor resultado posible.

En algunos días, Zea volverá a Italia donde delineará el plan de trabajo rumbo a París.

Voy a platicar con mi entrenador para seleccionar las competencias a las que asistiré. Mi objetivo es dar lo mejor y me encantaría una medalla, pero es complicado por el nivel.

Zea se une al selecto grupo de esgrimistas olímpicos formado por Daniel Gómez (Londres 2012 y Río 2016), Julián Ayala (2016) y Diego Cervantes (2020).

La única presea que ha logrado la disciplina la obtuvo Pilar Roldán en los Juegos de México 1968.