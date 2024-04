Hoy un boxeador hábil para conducir su carrera puede subir noticias o videos, polémicos o no; se hace viral y nadie lo detiene , plantea Emanuel Navarrete.

Si algo ha cambiado, no sólo en el boxeo, es la velocidad y el volumen de la difusión de la información. Las redes sociales amplifican y detonan noticias y personajes con una celeridad y contundencia que antes era impensable, considera Vaquero.

“Canelo es un boxeador sofisticado y ha logrado ser exitoso en este negocio como muy pocos. Es un peleador que tiene muy claras sus metas y cada una la está logrando. Pero no me veo como un peleador de ese tipo, creo que soy muy distinto en ese tema”, advierte.

Vaquero tiene cuenta en Instagram, reconoce, pero la usa como cualquier persona anónima. No vive al pendiente de los me gusta que recibe ni lleva una bitácora de su vida diaria.

No tengo un equipo que me siga a todas partes grabando mis actividades diarias ni tengo una persona especializada en alimentar mis redes , afirma.

Antes que otra cosa soy un boxeador y estoy convencido que mi trabajo es gustar con lo que hago en el cuadrilátero y no con lo que publico en las redes sociales , sentencia.

El reciente triunfo del mexicano Isaac Pitbull Cruz como nuevo campeón mundial en peso superligero por la AMB abrió la puerta para un posible combate contra Emanuel Vaquero Navarrete.

Aún faltan una serie de circunstancias para que eso sea posible, pero se antoja como un cruce que interesaría a los aficionados más recalcitrantes del boxeo en México y Estados Unidos. Pitbull con su estilo imbatible y feroz, Vaquero con su inteligencia y pulcritud en el cuadrilátero, son una combinación suculenta.

Para eso será muy importante mi pelea del próximo mes ante el ucranio Denys Berinchyk. Es una categoría en la que nunca he peleado y necesito saber si soporto la pegada en ese peso. Uno debe saber si es capaz de lastimar en una división, no se pueden dar ventajas. Sin la capacidad de hacer daño y soportar el castigo, no es posible hacer el trabajo en el cuadrilátero.

En unos tres años, Vaquero dejará el boxeo. Le ha consagrado tanto tiempo y esfuerzo, que se ha perdido otras experiencias que aún puede disfrutar un hombre que apenas tiene 29 años de edad.

Por eso quiere elegir muy bien sus batallas en lo sucesivo. Elecciones que partirán no de la comodidad deportiva o la ambición financiera, sino del honor y orgullo que implican. No sólo Pitbull Cruz, sino también Gervonta Davis o Va-syl Lomachenko.

No importa el resultado que obtenga, en el boxeo uno siempre asume un riesgo real en cada pelea, lo que quiero es estar con la consciencia tranquila de pelear contra lo mejor de cada división y que estén en su mejor momento. Dejo de lado el tema del eco en los medios de comunicación o redes sociales, esa no es mi prioridad, tampoco la bolsa financiera en juego, nunca lo ha sido, sino el orgullo y el logro que significa un combate genuino , asienta.

Sin la ansiedad de un influencer que busca aumentar sus vistas en los canales de difusión y sin la voracidad que hace salivar a los tiburones empresariales, Vaquero Navarrete se quiere marchar con un sentimiento de decoro que roza la elegancia.