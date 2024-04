Jesús Abraham Hernández

Martes 23 de abril de 2024, p. 5

En la vida de muchos artistas existe una experiencia difícil que marca su proceso creativo. En mi caso, ocurrió un feminicidio en mi familia. El día en el que asesinaron a mi prima también asesinaron a ocho mujeres más. En seis de los feminicidios, el crimen lo cometieron personas cercanas, familiares o sus novios , compartió la escritora Dahlia de la Cerda (Aguascalientes, 1985) durante la videoconferencia Escribir desde los bordes, realizada por el Fondo de Cultura Económica (FCE) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

Durante la ponencia, la también activista mexicana relató el camino que tuvo que recorrer para convertirse en escritora, precisó cuál es el lugar desde donde escribe y profundizó en su proceso creativo, que está completamente alejado de los convencionalismos románticos desde los que muchas veces se concibe el acto de la escritura.

Cuando era adolescente, me gustaba la subcultura gótica. Por la edad, quieres encajar, y lo gótico está muy vinculado con el arte, por lo que yo quería ser artista. Mi familia no estuvo de acuerdo, porque decían que el arte no dejaba.

Aún así eligió ese camino, y si bien tenía interés por la pintura o el cine, Dahlia eligió la escritura, porque para lo único que tenía dinero era para comprar libreta y pluma.

Como lectora, me impactó que no hubiera productos culturales que abordaran este fenómeno con una mirada más contemporánea y crítica que denunciara lo que sucedía. Por eso decidí escribir sobre el tema, sin pensar que eso me llevaría a realizar literatura desde los bordes.

En 2012 le negaron su primera solicitud de beca, ya que sólo aceptaban proyectos que abordaran autores clásicos, literatura con mayúsculas. En ese momento, la autora trabajaba en un call center y vendía productos cosméticos en un tianguis.

Las críticas que recibió de las instituciones que otorgan los apoyos, según cuenta la también fundadora e integrante del colectivo Morras Help Morras, es que no estaba escribiendo literatura, porque sus temas eran muy apegados a la realidad y había que echar a volar la imaginación . Así ocurrió hasta 2015, año en que por fin consiguió una beca del entonces Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Cuando tienes todo en contra piensas que sólo contarás con una oportunidad en la vida. Con mi beca compré libros de autoras latinoamericanas que también escribían desde los bordes y escribí 10 cuentos, pero sólo cinco me gustaron, debido a que quería hablar de feminicidios honrando la vida de las mujeres, resignificando el estigma del barrio y los contextos de precarización. Quería demostrar que los feminicidios no sólo se pueden narrar desde el dolor, sino desde la resistencia.