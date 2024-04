En 2023, cada contribuyente otorgó en promedio 2 mil 974 dólares en impuestos destinados al Pentágono. De esa cantidad, sólo 705 dólares se destinaron a los salarios de las tropas, que a menudo tienen que depender de programas como los bonos de alimentos, por lo bajo que son. Una suma mucho mayor, mil 748 dólares en promedio por contribuyente, se destinó a subsidiar a las empresas contratistas del Pentágono, desde Lockheed Martin (el principal contratista federal y fabricante de armas) a SpaceX, de Elon Musk, el cual a su vez no paga impuestos. En efecto, mientras los trabajadores son obligados a subsidiar corporaciones belicistas, los multimillonarios ( billionaires) no aportan casi nada al erario ( Criminal acaparamiento de la riqueza , La Jornada, 25/3/24).

Cada año, en la época de la declaración de impuestos, el Proyecto de Prioridades Nacionales del Institute for Policy Studies elabora el informe Tu recibo fiscal, el cual muestra a qué rubros se destinan los impuestos. Y año tras año se descubre que es el Pentágono y sus empresas contratistas los más beneficiados ( https://ips-dc.org/2024-tax-day-receipt/ ).

a aprobación este sábado del Congreso de Estados Unidos del paquete de 95 mil millones de dólares en ayuda a sus aliados en guerra, me hace recordar que el filosófico y satírico músico Frank Zappa dijo alguna vez que “la política ( politics) es la división de entretenimiento del complejo militar industrial (trad. propia https://tinyurl.com/mrsfuptp ). Me parece acertada la cita, pues ante el circo político que nos atosiga a diario, en especial en tiempos electorales, se nos escapa a veces aquí en Estados Unidos, cómo son los ciudadanos de a pie, a pesar de estar horrorizados ante las guerras, quienes las sustentan con sus propios ingresos y contribuciones al erario.

Phyllis Bennis, directora del proyecto Nuevo Internacionalismo de IPS, responde a pregunta en la revista estadunidense The Progressive acerca de ¿qué significan para EU los apoyos a las guerras y el despliegue naval en preparación bélica ante un posible conflicto entre China y Taiwán?: “Estamos en un momento muy peligroso. El militarismo está desbocado en EU. Ahora es cuando volvemos a lo que el reverendo Martin Luther King Jr. nos enseñó (https://tinyurl.com/mj58hv6t): que los presupuestos públicos son documentos morales, en el caso actual, un presupuesto profundamente inmoral, y todo ese dinero que se destina al ejército (https://tinyurl.com/34sn69tf), ¿para qué podría utilizarse? Hay cerca de 140 millones de personas en este país que son pobres o de bajos recursos, que están al borde de un colapso económico en sus vidas, y constantemente se nos dice que no hay suficiente dinero para Medicare para todos, o para pagar préstamos universitarios, para puestos de trabajo, para hacer frente al clima. Bueno, si le das todo el dinero al ejército, no va a haber dinero para nada (https://tinyurl.com/6zudndjp)”.

En efecto, la economía de EU se basa en la primacía del militarismo como componente dominante no sólo de la política exterior, sino también de la política interior; 62 centavos de cada dólar federal discrecional de que dispone el Congreso se destinan al trabajo militar, al Pentágono, a las áreas de armas militares y de armas nucleares (https://tinyurl.com/394wyyra).

Dwight Eisenhower, en su discurso presidencial de despedida en 1961, alertó: “No debemos dejar de comprender las graves implicaciones de la conjunción sin precedentes en Estados Unidos, del inmenso establecimiento militar y la industria de armas largas. En los consejos de gobierno, debemos protegernos contra la adquisición de influencia injustificada, buscada o no, del complejo militar-industrial. El potencial para un levantamiento desastroso de un poder fuera de lugar ( misplaced) existe y persistirá (trad.propia https://tinyurl.com/4ab9zxe5 )”.

Volviendo a Zappa, en lo que toca a atender y saciar los intereses del complejo militar industrial estadunidense, la polarización política e ideológica entre los partidos Demócrata y Republicano se desvanece. Al fin de cuentas, la economía de guerra ha hecho que el Dow Jones, el Nasdaq y otras bolsas se hayan disparado justo desde la invasión de Israel a Gaza; ¿qué mejor negocio que la guerra, más cuando es el pueblo que la sustenta?

*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org y Asociado del Transnational Institute www.tni.org