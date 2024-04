Julia Le Duc

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 22 de abril de 2024, p. 4

Matamoros, Tamps., El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que no cuenta con el dinero de PRI, PAN y Morena para hacer campaña, pero tengo el cariño de la gente y la convicción de un México mejor .

El abanderado naranja encabezó ayer un acto proselitista, junto con aspirantes locales de ese partido, en el campo de futbol Asturias, en la colonia Benito Juárez de esta localidad fronteriza, y ofreció un breve mensaje a sus seguidores, en su mayoría jóvenes.

Yo no tengo el dinero que tienen los ladrones del PRI y del PAN, de Morena, yo no tengo el dinero que tiene (Francisco García) Cabeza de Vaca (ex gobernador panista del estado) para vivir en Estados Unidos con todo lo que se robó de los tamaulipecos , señaló.