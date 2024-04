Morelia, Mich., En la capital michoacana, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, llamó a los gobernadores de Morena a no ser zacatones y exigir al gobierno federal recursos para seguridad. Al aseverar de nueva cuenta que el año pasado no se ejercieron 50 mil millones de pesos en este rubro, expresó que los morenistas han estado callados y sumisos .

Karla Cruz, quien organizó el acto, justificó que no pretendemos politizar una causa tan sensible y la protesta no representa un evento político ni forma parte de la agenda de Xóchitl como candidata . No obstante, en su redes sociales, Cruz es una constante impulsora de la abanderada de PAN, PRI y PRD.

Posteriormente, Gálvez acudió a la plaza Valladolid para el arranque de campaña del candidato del PAN-PRD a la presidencia municipal de Morelia, Alfonso Martínez, quien busca la relección.

Entrevistada a su llegada, señaló: El gobierno federal no ejerció 50 mil millones de pesos en seguridad el año pasado y los gobernadores de Morena se quedan callados, no puede ser. Que defiendan a su gente, que defiendan a su pueblo, que protesten, que levanten la voz, que dejen de ser zacatones .

Por la tarde se reunió con migrantes en el municipio de Tarímbaro. Les ofreció una política migratoria de Estado, aumentar los recursos para la atención consular, crear una instancia autónoma de mexicanos en el exterior, atender las causas de la migración en los estados expulsores y una legislación que facilite el voto desde el extranjero.

Como presidenta, tendré un diálogo permanente con el gobierno de Estados Unidos para promover estrategia que permitan la regularización de la población mexicana, indocumentada y ampliar las visas de trabajo , añadió.

Gálvez cerró el día con un mitin más en Sahuayo de Morelos. Al subir al templete pidió la canción de Caminos de Michoacán, la cual bailó con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y hasta cantó.