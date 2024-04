E

l portero barrabrava –o barrabrava metido a portero– de la Liga Mx, el guardameta de Tigres, Nahuel Guzmán, en la fecha 15 cometió el disparate de apuntar desde un palco un rayo láser hacia su colega rayado Esteban Andrada, acción que, por su bajeza, durante la semana levantó gran polvareda. Forzados a actuar, los federativos se pusieron la careta –como en carnaval veneciano– y simulan un castigo draconiano para el futbolista argentino; no obstante, por debajo, almibarados hacia uno de sus principales socios, transigen. La sanción, en realidad, se reduce casi a la mitad: de 11 a unos seis juegos de suspensión...

Guzmán, instigador, marrullero y falto de juicio a sus 38 años, se recupera de una operación de rodilla y por ello ni quiere ni puede jugar los próximos cinco o seis partidos; sin embargo, su sucio proceder le ganó loas de la barra Libres y Lokos. Nahuel arrastra a remolque a sus exacerbados, alienados seguidores que, en masa, decidieron cerrar filas y entronizarlo. El primero fue el timonel Dante Siboldi, quien ante los micrófonos lo defendió y le lanzó mimos, le pidió estar tranquilo , que siga con su rehabilitación . Acerca del jugador que torneo a torneo se lleva de calle el cetro anti fair play, resaltó: “Tiene un alma muy noble… Está arrepentido”.

Una multitud fue el sábado al estadio Universitario y, en el marco del juego Tigres-Necaxa, protestó airada el castigo, abucheó el eslogan “Juega limpio…” y pidió indulto para el moderno Barrabás que perturba la conciencia de los niños. Exhibió mantas con la imagen de Guzmán y, en el clímax de su oscura apología, le brindó un minuto de aplausos para enseguida estallar con el cántico olé, olé, olé, oléeeee Nahueeel, Nahueeel ... Tener un equipo con jugadores así, en el que importante empresa cementera invierte tanto dinero, debe por lo menos contrariar a la Universidad Autónoma de Nuevo León.

En el choque San Luis-Toluca, el atacante Alexis Vega –quien no soportó la exigencia y presión en Chivas–, gustoso y sediento empinó el codo cuando le lanzaron desde la tribuna un vaso de cerveza. Fue para añadir “un poco de show”, explicó… Otros equipos simulan que refuerzan a sus plantillas, como el Rebaño que tiene de florero a Javier Chicharito Hernández, quien casi no juega, pero no deja que se embalen otros como Ricardo Marín... O el Monterrey con el fiasco de Jesús Tecatito Corona, a quien el club ya le puso sicólogo por su baja física y mental... Está bien dar ayuda al prójimo, pero ¿por qué no invertir mejor en fuerzas básicas?