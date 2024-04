P

arte obligada de esta chamba de periodista aquí es tener que ver y escuchar a los políticos del país más poderoso de la historia, una tarea que puede ser bastante tediosa en un escenario político donde casi nunca hay sorpresas, ya que todo está bien coreografiado y ensayado. Pero hay días en que hay algo novedoso, como cuando, por ejemplo, aparecen en el escenario unos caníbales. Sí, caníbales.

El presidente Biden, como suelen hacer los políticos para conectar con la gente, estaba contando un cuento de su vida personal durante un acto de su campaña electoral en su ciudad natal de Scranton, Pensilvania, donde fue al monumento que recuerda a los de ese pueblo que fueron a combatir en la Segunda Guerra Mundial, la guerra buena . Ahí encontró los nombres de sus tíos incluyendo su tío Bosie cuyo avión, contó, fue derribado cerca de Nueva Guinea y nunca encontraron el cuerpo , porque fue derribado en un área donde había muchos caníbales , dando entender que el tío del presidente fue, como lo puso diplomáticamente un colega periodista, un tamal de unos caníbales.

Pero ahí no acabó la cosa. Poco después se reveló información de que la historia fantástica era justo eso, una fantasía, donde archivos del Pentágono informan que el avión tuvo problemas mecánicos y cayó en el mar y que el tío no era un piloto, sino un pasajero en un vuelo que no era parte de alguna misión de combate. ¿Mintió o se lo cree? Igual, ambas son preocupantes.