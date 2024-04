Periódico La Jornada

Lunes 22 de abril de 2024, p. 23

Terry Anderson, el corres­ponsal trotamundos de la agencia The Associated Press (Ap) que se convirtió en uno de los rehenes estadunidenses que más tiempo permanecieron cautivos tras ser secuestrado en Líbano en 1985 y retenido durante casi siete años, murió a los 76 años. El periodista, quien narró su secuestro y tor­tuoso cautiverio a manos de extremistas islámicos en su autobiografía Den of Lions (Guarida de leones), publicada en 1993, falleció el domingo en su residencia de Greenwood Lake, Nueva York, informó su hija Sulome Anderson (en la foto, cuando tenía seis años). El comu­nicador murió por complicaciones de una cirugía reciente de corazón, señaló su hija.