Te amo, Tom , gritó el público eufórico tras unos pasos de baile del Tigre de Gales, que evocaron a los que realizaba en su mítico programa de televisión This is Tom Jones, en el que contó con invitados como Janis Joplin, Little Richard, Ella Fitzgerald, Aretha Franklin, Stevie Wonder y Johnny.

Con Tower of Song, Lazarus Man, You Can Leave Your Hat On e If I Only Knew, Tom Jones se despedía, pero el ya clásico grito de otra, otra se escuchó con fuerza; tras unos minutos fuera del escenario, el cantante regresó para preguntar sí el público ya había tenido suficiente. ¡Nooo! , le respondió, en antesala de lo que sería el momento culminante de la presentación.

Kiss, cover de la mítica canción de Prince, dio comienzo al encore en el que los músicos hicieron gala de su maestría, entregándose al rocanrol y luego al gospel con una versión de Strange Things Happening Every Day, de la hermana Rosetta Tharpe, la mejor guitarrista de todos los tiempos.

Jones, con gesto juguetón recordó a Elvis Presley e incitó al público a que cada vez que mencionara a El rey del rocanrol lo acompañara con un grito de sorpresa.

Sí, Elvis me dijo que la única y verdadera leyenda del rocanrol tenía un nombre, y era Chuck Berry. Así que, en su honor, vamos a tocar algo que suena así , anunció para dar paso a una interpretación emotiva de Johnny B. Goode, con la que puso a bailar a todos los asistentes.

Nos veremos pronto. ¡Muchas gracias; te amo, México! , así se despidió el legendario cantante galés, que ha dejado una marca imborrable en la industria musical con una serie de álbumes icónicos a lo largo de su carrera.

Su más reciente disco, Surrounded by Time (2021), es una obra maestra que muestra su madurez artística, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música tras ser la persona de mayor edad (80 años) en conseguir un álbum número uno en ventas del Reino Unido, superando a Bob Dylan, que encabezó la lista a los 79 años con su disco Rough and Rowdy Ways.