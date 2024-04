▲ La campeona olímpica celebra la victoria; no me esperaba que fuera yo , dijo tras convertirse en la mujer más rápida en la distancia. Foto Afp

Ap Y Afp

Periódico La Jornada

Lunes 22 de abril de 2024, p. a10

Londres. En un Maratón de Londres en el que se recordó al keniano Kelvin Kiptum, fallecido a principios de año en un accidente automovilístico, los kenianos Peres Jepchirchir y Alexander Mutiso Munyao honraron la memoria de su compatriota con triunfos en la capital inglesa, incluso con un nuevo récord en la categoría femenil.

Antes del banderazo de salida, el rostro de Kiptum, campeón el año pasado y destinado a bajar la barrera de las dos horas, apareció en las pantallas gigantes, y los participantes aplaudieron durante 30 segundos.

Fue un doblete para Kenia, después de que la campeona olímpica Peres Jepchirchir aceleró en la recta final para ganar con un tiempo de 2:16:16 e implantar un récord del mundo para una carrera exclusivamente femenina.

Con las mujeres acaparando el centro de atención, con la presencia de tres de las cuatro corredoras más rápidas de la historia, Jepchirchir, a 400 metros de la meta, dejó atrás a la etíope Tigst Assefa y a otras dos rivales para recorrer sola el último tramo y así escribir una página en la historia del maratón.

Su tiempo fue cuatro minutos más lento que el récord mundial que Assefa estableció el año pasado en Berlín, pero fue el registro más veloz en un maratón en el que las mujeres compiten solas, por encima de la marca de 2:17:01 de Mary Keitany en Londres 2017.