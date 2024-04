Colunga enfatizó que los propios celulares no desencadenan problemas de salud mental en los usuarios, sino que son éstos, por la forma en que los utilizan y se relacionan con ellos, quienes pueden incurrir en usos excesivos y generar diversos problemas y trastornos.

Uno de ellos, dijo, es la actitud de hipervigilancia ante los mensajes que nos llegan o que enviamos, lo cual puede aumentar la ansiedad que muchas personas quizá ya viven. De la misma forma, estar constantemente conectado para leer noticias puede desencadenar una sensación de angustia.

A lo anterior pueden sumarse factores como la insatisfacción de algunos usuarios ante su propio cuerpo o su vida, al compararlo con las de otros en redes sociales, o la paradoja de tener muchos contactos en el ciberespacio, pero falta de interacción de calidad con otras personas en la vida real.

Ante ello, Colunga recomendó “hacer una reflexión personal de cuánto tiempo le dedicamos a los celulares. Ser más conscientes de para qué lo estamos utilizando, y si lo usé siete horas, por ejemplo, ver cuántas fueron de trabajo, y cuántas de redes sociales y ver si puedes reducir algo de eso.