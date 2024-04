La estrategia sobre drogas no puede ser el prohibicionismo. ¿Por qué es mejor que fuera legal? De entrada les solicitarán una credencial de elector o un documento, estaría regulado por la Cofepris, y veríamos qué productos están consumiendo nuestros hijos. Si fuera legal, tendríamos una política de cobro de impuestos que permitiría que el gobierno tuviera recursos para ayudar a otras personas.

A diferencia de sus oponentes, señaló, él arrancó su campaña conforme a la ley, en tiempo y con los recursos otorgados por el Instituto Nacional Electoral, y aún así le he dado la vuelta al marcador . Detalló que el gobierno de México no debe crear falsas o altas expectativas sobre el litio, pues no se podrá aprovechar en mucho tiempo.

Según la consultora internacional Mining Technology, estudios de exploración identificaron en el municipio de Bacadéhuachi, Sonora, el mayor yacimiento de ese mineral en el mundo.