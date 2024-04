Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Domingo 21 de abril de 2024, p. 3

Zihuatanejo, Gro., Una semana antes del próximo debate, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de PAN, PRI y PRD, admitió que sus asesores han dividido sus recomendaciones, entre los que le sugieren no lanzar ataques y los que le piden no arremeter contra el Presidente de la República, pero sí contra su par de Morena, PT y PVEM, Claudia Sheinbaum.

“De repente es muy complicado que cada asesor te diga una cosa distinta. Está cañón. Uno te dice tienes que ser así; otro, debe ser acá; no, no ataques al Presidente, ataca más a Claudia; no, no ataques ni a Claudia ni al Presidente… híjole está muy difícil. Entonces, yo realmente voy a hacer lo que pienso que debo hacer”, expresó la hidalguense.

Sostuvo que luego de que su equipo dio la batalla , se modificará el formato del encuentro para establecer una bolsa de cinco minutos que cada aspirante administrará a su consideración para poder contrastar ideas. Aseguró que ello le permitía cuestionar más a la candidata morenista, aunque prevé que será entrenada para no contestar.

Al mediodía, Gálvez encabezó un mitin organizado en un deportivo en Zihuatanejo, Guerrero, donde la esperaban miles de simpatizantes. El largo domo de la unidad deportiva fue insuficiente para los asistentes, muchos de los cuales tuvieron que escuchar desde otra de las canchas deportivas.

En las primeras filas, portaban banderines casi exclusivamente del PRI, mientras en los costados aparecieron las cartulinas de apoyo dedicadas al candidato al Senado por la coalición opositora, Manuel Añorve, quien busca la relección, así como para la abanderada a la alcaldía, la también priísta Lizette Tapia, esposa del actual alcalde de la demarcación. Añorve y Tapia estuvieron en conjunto más tiempo ante el micrófono que la aspirante presidencial, a quien le prepararon porras, batucada y formación de pirámides humanas.