En Ocosingo se dio una de las movilizaciones más grandes. La gente incluso camino casi un kilómetro escoltando el vehículo de la candidata. Otros estaban en techos de carros y camionetas para tomar fotos o videos.

No faltaron las protestas de simpatizantes y morenistas. Entrando a Tila, decenas de ellos esperaban con carteles contra los cacicazgos del PVEM en la región. ¡Ya basta! 20 años de cacicazgo. La 4T en Tila no es verde , y Claudia, el Verde no es aliado, es plaga disfrazada. Fuera Limber y Neyser , se leyó.

A 20 minutos del último mitin de la jornada, en Las Margaritas, siendo ya de noche, otro númeroso grupo la esperaba con velas encendidas. Tenemos la candidata más taquillera , resumió Eduardo Ramírez, al explicar por qué llegaron casi hora y media tarde al estadio municipal.

Sheinbaum llamó a votar el 2 de junio por los partidos de la Cuarta Transformación, para que sigan y aumenten los programas sociales: “que les vaya todavía mejor a Chiapas y a nuestro país, mirando siempre por los más humildes, por quienes más lo necesitan’’.

Preguntó a las asambleas si requieren más médicos, enfermeras, equipos sanitarios, medicinas gratuitas, y la respuesta fue sí a todo. La gente también le pidió arreglar los caminos, empleos y el reconocimiento a los derechos indígenas.