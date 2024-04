Juan Pablo Duch

Domingo 21 de abril de 2024, p. 23

Moscú. El canciller de Rusia, Serguei Lavrov, reiteró que su país no se niega a negociar con Ucrania, pero sólo lo hará bajo sus condiciones y sin declarar un alto el fuego hasta que concluyan las eventuales conversaciones con garantías vinculantes de seguridad que satisfagan a Moscú, al tiempo que volvió a descalificar la llamada fórmula para la paz del presidente ucranio, Volodymir Zelensky.

Entrevistado antier por tres emisoras rusas, el jefe de la diplomacia del Kremlin destacó: “Estamos preparados para negociar, pero a diferencia de la historia de Estambul (negociaciones en marzo de 2022), no vamos a suspender la operación militar durante las eventuales conversaciones. El proceso debe ir (en forma paralela). Además, la ‘realidad sobre el terreno’ ha cambiado, y mucho. Es indispensable tomar en cuenta esto. Al hablar de ‘realidad sobre el terreno’ me refiero no sólo a la ubicación de las tropas y la línea del frente, sino también a las enmiendas a nuestra Constitución respecto a estas cuatro regiones (Donietsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón) nuevas/viejas, genuinamente nuestras. Todos tienen que entender esto”.

De este modo, Lavrov rechazó –sin necesidad de mencionarla de modo directo– la reciente iniciativa del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de decretar un alto el fuego inmediato a lo largo de la línea del frente y posponer hasta 2040 la solución, mediante sendos referendos, de la pertenencia a Rusia o Ucrania de las cuatro regiones que ambos países se atribuyen como suyas.

En opinión del principal diplomático ruso, Ucrania y Occidente no sólo no entienden esa nueva realidad, incluso no están dispuestos a encontrar hipotéticos entendimientos . Por eso, agregó, negociar con Zelensky es un sinsentido por muchos motivos y la fórmula para la paz que propone sólo busca tres cosas: conseguir la capitulación incondicional de Rusia y volver a las fronteras de 1991, someter a los dirigentes rusos a un tribunal internacional y fijar reparaciones de guerra .