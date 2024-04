Acerca de Guatemala, Dina Juc Suc describe que hemos tenido un sistema opresor, criminalizador, no sólo por la defensa de nuestras tierras, sino porque te ven como enemigo del desarrollo económico, con lo cual justifican los despojos y desalojo de las comunidades .

Entre las metas mencionan: disponer de una asamblea Indígena integrado a la COP, con apoyo técnico y financiero; contar con una relatoría que centralice las necesidades de defensores y defensoras bajo amenaza; definir un protocolo de participación y comunicación presencial con las organizaciones indígenas, no sólo espacios virtuales; habitualidad de un foro anual sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.

Pero no estamos en contra del desarrollo, sino del modelo excluyente que beneficia sólo a un grupo, no toma en cuenta a los pueblos originarios ni respeta nuestra forma de vivir. Desde nuestra concepción, el desarrollo no debe ser extractivismo y destrucción, sino basado en un modelo económico amigable, nosotros tenemos economías comunitarias que demuestran un desarrollo sostenible .

Dice que con el reciente gobierno del presidente Bernardo Arévalo Diaz es la primera vez que hay diálogo y recepción , pero está pendiente mejorar la estrategia de cómo lograr que sea permanente y que incorpore a una gran cantidad de pueblos.

Jammer Manivari Curitima, dirigente de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, acusa que los gobiernos desconocen la realidad de los pueblos originarios, pero toman decisiones por ellos , algo que se repite en el espacio académico.

A falta de conocer realidades y riquezas culturales, hay una gobernanza desarticulada, hablamos de procesos de desarrollo cuando se desconoce una diversidad cultural que es parte de nuestra formación y educación , por lo cual demandamos una participación democrática y honesta que se debe reconocer en la COP, tenemos propuestas para garantizar nuestra participación efectiva; no pueden seguir tomando decisiones sin las voces de los pueblos .

Cussi Alegría Almeida, experto de DAR, refiere: “queremos que el Acuerdo de Escazú proteja a los pueblos indígenas que están enfrentando amenazas de las actividades extractivas y que no han sido consultados sobre sus necesidades y demandas.