Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Domingo 21 de abril de 2024, p. a31

El Palacio de los Deportes se convirtió en una discoteca para 20 mil personas, con un diyeí como animador y luces multicolores marcó el inicio del deslumbrante festejo de Madonna por sus cuatro décadas de trayectoria. La emperatriz del pop (pues lo de reina le queda ya chico) apareció después de las 22.30 horas sobre el escenario y causó furor entre los frenéticos asistentes.

El recinto vibró cuando en pantalla se observó a la diva con un atuendo negro, corona y un tercer ojo, luego de la sorpresiva apertura que hizo Bob the Drag Queen en la pasarela.

Madonna, de 65 años de edad, de quién había una gran imagen luciendo un velo blanco y lencería negra, apenas tomó el escenario para iniciar el primer acto -de VII, como se divide el espectáculo- con Nothing Really Matters, siguió imparable con temas como Everybody, Into the Groove, Burning Up, Open Your Hear y Holiday.

Cientos de abanicos se movieron y resonaron en diversos puntos del domo de cobre al ritmo alegre marcado por los fieles seguidores de la Diosa del Pop (como la llaman sus más devotos adeptos). Hubo coronas doradas y con luces, sombreros de diversos estilos y atuendos que destellaron con brillos y pedrería; otros más lograron un atavío más atrevido con tops y picos que cubrían el pecho.