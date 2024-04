Las imágenes estarán exhibidas en una de las paredes del Sótano 085M, el showroom de la marca mexicana Tony Delfino, ubicado en Colima 256, colonia Roma, que se encargó de hacer las camisetas oficiales. Las fotografías se presentan en forma de collage donde se podrán apreciar todos los momentos en conjunto. La muestra concluye hoy, a las 18 horas, con acceso gratuito.

Desde su fundación en 1997, Interpol se ha presentado en México en diversas ocasiones ya sea en giras, en solitario o bien, en festivales. En 2022 también se presentó en el país la exposición Big Shot City de la agrupación, en el marco del lanzamiento de su disco The Other Side of Make-Believe.

Interpol ha tenido numerosas nominaciones y premios, incluyendo postulaciones al Grammy, como su disco Turn On The Bright Lights en la categoría de Mejor álbum de música alternativa en 2002.