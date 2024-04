Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Domingo 21 de abril de 2024, p. 6

Interpol remitió a casi 160 mil presuntos fanes a una prisión acústica de alta sonoridad pero, antes, les hizo confesar su delito: amar a una banda de rock puro que tiene esencia para trascender.

Lo hizo en el foro del espacio público preferido de México, el Zócalo capitalino, donde la gratuidad da esencia de libertad, a estados catárticos de felicidad como los que vivió la gigantesca horda variopinta reunida anoche en la plancha principal del país y calles aledañas, a la que no importó ser cautiva por el sonido de las cuerdas de Daniel Kessler y de Paul Banks, los incesantes golpes de baquetas (de Chris Broome, en sustitución de Sam Fogarino, quien recién se sometió a una cirugía de columna) y los duros sonidos del bajo de Carlos Dangler.

Llevamos (sic) 20 años viniendo... Aquí es nuestra segunda casa. Gracias por venir , dijo en español Paul Banks líder de la agrupación.

Interpol, que celebra el aniversario número 20 de su álbum Antics, punto de inflexión en su carrera, en realidad no detuvo a nadie: sólo se robó el corazón de miles de personas presentes donde la Luna tiene su ombligo.

La Interpol, sin su julia ni su agencia internacional, ejecutó en modo aristocrático su estilo garaje oscuro con mensajes bucólicos y directos sobre la condición humana.

La banda, no delictiva, de influencia post punk revival, exploró con sus canciones las corrientes subterráneas con serpenteantes arreglos y riffs que elevaron hasta el cielo; así como la precisión percutiva de Chris Broom rompió los tiempos del bombo tratando de que no se extrañara a Fogarino; en tanto, la voz de Paul Banks –que no deja de recordarnos a la cavernosa de Ian Curtis, de Joy Division– exudó una profunda y anhelante vulnerabilidad que conmovió al respetable, llevándolo al cliché: histeria colectiva

Buena música

El grupo noirish –con referencia a los filmes noir– ha hecho redadas por años captando cada a más sospechosos de caer en la manos de su buena música, como anoche.

Demostró con este concierto que etiquetas burdas como alternativo e indie han desaparecido como sus calificativos. Hoy día, es simplemente, uno de los grupos de rock más distintivos, consecuentes y duraderos del siglo XXI hasta ahora. Y un cuarto de siglo después de su vida útil, la banda sigue encendida en sus capturas.

Sonaron piezas como Pioneer, C’mere, Narc, My Desire, Obstacle 1, The Rover, All the Rage Back Home, Rest My Chemistry, PDA, Not Even Jail, NYC, Evil, Slow Hands, Untitled, No I in Threesome y Stella. También ejecutaron algo de su The Other Side of Make-Believe, séptimo álbum que algunos consideran una obra maestra de tristeza, oscuridad e introspección.