El ex presidente Barack Obama puso en marcha el proceso al tratar de negociar la Alianza Transpacífico, basada en la idea absurda de crear un acuerdo comercial Estados Unidos-Asia que excluyera a China, pese a que ésta es la mayor socia comercial de la mayoría de los otros países asiáticos. Era una idea ridícula y por fortuna fracasó.

La parte de bajeza de la estrategia estadunidense deriva de su equivocado intento de tener la hegemonía global. Su objetivo es detener, si no descarrilar, el éxito económico chino. Blackwill y Tellis hicieron explícito el plan de juego en su artículo de 2015. Entre las tácticas figuran: tratar de cortar a China de los acuerdos comerciales; tratar de excluirla de bienes de alta tecnología, como los semiconductores avanzados; rodearla militarmente en los confines de Asia, y forjar nuevas alianzas militares en el continente asiático.

Es un objetivo vano y, en última instancia, condenado al fracaso. Después de todo, Estados Unidos tiene 335 millones de habitantes, en tanto China tiene mil 400 millones, o sea unas cuatro veces más. ¿Cómo va a mantener el dominio si China es cuatro veces más populosa? La respuesta implícita de Washington es mantener a China en relativa pobreza, con un producto interno bruto no superior a la cuarta parte del nivel estadunidense. Pero tengan por seguro que China tampoco será hegemónica. Su participación en la producción mundial llegará a su máximo en alrededor de 20 por ciento, y el país enfrentará significativos desafíos de una población decreciente y cada vez más vieja durante el siglo XXI.

Lisa y llanamente, el objetivo de Estados Unidos es ser número uno. Su gran estrategia no es la paz, el desarrollo sostenible o el bienestar, sino la hegemonía. Washington ha elegido una gran estrategia que de manera automática lo coloca contra otras potencias en una contienda de suma cero. Para los estrategas estadunidenses, la cooperación internacional es ingenua, puesto que el objetivo de su país es el dominio.

Cuando Joe Biden llegó al poder, no sólo mantuvo las tarifas de Trump, sino que las duplicó, introduciendo nuevas capas de proteccionismo en la legislación de su país (por ejemplo, en la Ley de Reducción de la Inflación) y nuevas capas de prohibiciones a la exportación de tecnología, de manera notable en semiconductores avanzados, pero también en otros productos. Tanto Trump como Biden se lanzaron contra Huawei, la muy innovadora y extremadamente eficiente productora privada de avanzadas tecnologías digitales, entre ellas la red 5G y varias plataformas digitales industriales de vanguardia.

El éxito estadunidense ha sido cerrar en parte su mercado a productos chinos altamente competitivos, de bajo costo y alta calidad. Las exportaciones chinas a los mercados estadunidenses no sólo dejaron de crecer, sino que en realidad decayeron. Medidas como proporción del PIB estadunidense, las importaciones de China cayeron de 2.6 del PIB en 2018 a 1.6 en 2023. Sin embargo, esto ha elevado los precios para los consumidores y compañías estadunidenses y no ha traído ninguna alegría a los trabajadores del país. La fuerza de trabajo de Estados Unidos, de unos 13 millones de personas, es apenas un poco mayor que en 2017 y se mantiene muy por debajo de lo que era antes de la gran recesión de 2008.

También nos enteramos de algo bastante asombroso –pero en realidad apenas previsible– en fechas recientes, cuando Reuters reveló que Trump había encargado a la CIA diseminar chismes maliciosos sobre China en las redes sociales, incluyendo difamar a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Cuando no puedes ganar honestamente, hazlo deshonestamente: el estilo estadunidense, por desgracia.

Así pues, Estados Unidos ha cerrado en parte sus mercados a los productos de China y quiere que Europa haga lo mismo. Puesto que la capacidad productiva del país asiático sigue creciendo, existe de hecho un exceso de capacidad en China creado artificialmente, porque Washington ha bloqueado sus exportaciones a Estados Unidos. Ahora, advierte a China que se abstenga de vender sus bienes a otros mercados también.

He aquí un enfoque mucho mejor y más honesto. Primero, Washington debe reconocer que quedó muy a la zaga de China (incluido Taiwán), Corea y Japón en muchas áreas de fabricación avanzada, no por perversidad de esos países asiáticos, sino porque Estados Unidos erró el camino cuando se trató de impulsar tecnologías verdes y de 5G. En tanto Estados Unidos se ha aferrado a continuar expandiendo la producción de combustibles fósiles, verdadero callejón sin salida en un mundo que necesita descarbonizarse para mediados de este siglo, China se ha estado preparando para la energía de cero carbono. Por lo tanto, China encabeza al mundo en tecnología solar, eólica, nuclear de cuarta generación, de vehículos eléctricos y muchas otras.

En segundo lugar, China no tiene un exceso de capacidad productiva, porque produce lo que en realidad el mundo necesita con urgencia para avanzar hacia la sustentabilidad ambiental y el desarrollo económico. El aparente exceso es resultado no sólo del proteccionismo de Washington, sino también del ineficiente financiamiento para el desarrollo sustentable de las economías emergentes. El mundo no necesita menos producción china: necesita más financiamiento para acelerar la transición energética y poner fin a la pobreza.

En tercer lugar, Estados Unidos debe cooperar con China, no combatirla, cuando se trata de desarrollo global sustentable. La Iniciativa de la Franja y la Ruta, por ejemplo, es una política sumamente innovadora e importante para promover el desarrollo sustentable en las economías emergentes. Más que difamarla, como hizo la CIA en su propaganda, Washington debe asociarse con China, Corea, Japón y otros en una política de cooperación para promover más inversiones en tecnologías verdes y digitales en las economías emergentes del planeta. Ésa es la política de ganar-ganar que debe remplazar las maquinaciones destructivas –y autodestructivas– de Estados Unidos para obtener hegemonía.

