Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Domingo 21 de abril de 2024, p. 3

La segunda jornada de la Fiesta del Libro y la Rosa se inició este sábado con una marea humana que comenzó a inundar los puestos y pasillos del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A medida que transcurría la tarde, el bullicio y la algarabía parecían intensificarse, creando una sinfonía de voces y risas que se mezclaba con el aroma a libros nuevos. Estudiantes, familias y jóvenes entregados a la pasión de la lectura compartieron impresiones y recomendaciones sobre aquellos títulos que despertaban su interés.

Sin embargo, luego de un intenso calor que oscilaba alrededor de los 28 grados centígrados, una lluvia repentina refrescó el ambiente y cambió un poco la dinámica de la fiesta; aunque algunos visitantes recibieron con agrado la oportunidad de refrescarse, otros se vieron obligados a buscar refugio.

Isabel Romero, abuelita de cabello plateado y sonrisa amable, caminaba con paso firme por los módulos tomada de la mano de su nieto, Quique, quien logró convencerla de comprar una playera de los Pumas (su equipo de futbol favorito) además de un libro de Harry Potter.

Sus papás no nos pudieron acompañar , comentó Isabel, de 68 años, pero traje a mi nieto para que no ande de ocioso en la casa. Si me descuido tantito, ya anda embelesado con el celular, con la computadora o con la tele , añadió.

En tanto, como muestra de cariño y complicidad, una pareja de novios decidió elegir un ejemplar que consideraron especial para regalarse mutuamente. Nos gustan mucho los cuentos y las novelas , señaló Miguel Monroy, estudiante de la carrera de filosofía en la máxima casa de estudios.

Roberto Carrasco, egresado de la Facultad de Arquitectura, acudió al encuentro librero con una lista detallada de títulos que deseaba adquirir, entre ellos Deja de ser tú, de Joe Dispenza, y El arte de hacer preguntas, de Mario Borghino.

Ya he leído y estudiado mucho de arquitectura; la neta ahora quiero ser emprendedor, pero también dedicar tiempo al conocimiento de mi cuerpo, porque padezco mucho estrés , comentó el arquitecto.

Ediciones Era, Almadía, Penguin Random House, Ediciones Cal y Arena, Librería Utópicas, Librerías Wanderlust, Ediciones FAD, Nirvana Libros, Editorial Resistencia, Editorial Chipotle, Ediciones Dos Puntos y Océano son algunos de los 500 sellos participantes en la fiesta cultural, cuya edición 16 se titula Los susurros de las lenguas: Lenguajes y escrituras.