Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 21 de abril de 2024, p. 3

El zapatismo y los zapatistas de Chiapas no son piezas de museo. Son tan actuales como cualquiera de nosotros , sostuvo la periodista Gloria Muñoz para enfatizar la vigencia de ese movimiento, y como recordatorio ante la cantidad de publicaciones, exposiciones, documentales y actos que han proliferado con motivo del 30 aniversario del levantamiento indígena en aquella entidad, cumplido el pasado primero de enero.

No es un movimiento cuyo lugar primordial sea el pasado; es una historia que se cuenta en verbo presente, una historia actual, y me atrevería a decir, en buena medida, una historia afortunada, toda vez que sigue siendo esperanza, y no nada más para las familias tsotsiles, choles, zoques, mames y tojolabales , subrayó.

No sólo es una lucha interna; nunca, desde el primer día, fue una lucha local; fue una lucha que desde el primer segundo nos conmovió a todo el país y, con pruebas en la mano, podemos decir que al mundo entero.

La también directora de la revista digital Desinformémonos y colaboradora de La Jornada participó en el estreno del documental Los motivos de la selva: A 30 años del levantamiento zapatista, del fotógrafo Antonio Turok y el poeta Eduardo Vázquez Martín, que tuvo lugar ayer en el contexto de la exposición homónima que se presenta en el Colegio de San Ildefonso.

Al lado de Antonio Turok, el fotógrafo José Ángel Rodríguez y el antropólogo tseltal Delmar Penka, celebró que el zapatismo siga teniendo un arraigo y una presencia tan marcados en estos momentos, como demuestran la exposición y el documental referidos.

Una anécdota que se sigue relatando