Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 20 de abril de 2024, p. 15

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó ayer que en su última reunión con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), celebrada el lunes pasado en Palacio Nacional, los docentes le reclamaron que su gobierno no echó abajo las reformas de pensiones realizadas en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.