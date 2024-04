T

odavía la semana pasada, un conductor de televisión abierta dijo que él no conocía pruebas del fraude que Vicente Fox instrumentó a favor de Calderón en 2006. Dijo no recordar que firmó un desplegado publicado el 3 de agosto de 2006 en el que se lee la validación del fraude: No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos. En una elección que cuentan los ciudadanos puede haber errores e irregularidades, pero no fraude. Nuestras instituciones electorales son un patrimonio público que nadie debe lesionar . El 2006 consolidaba un argumento que hoy sigue vigente entre las organizaciones de Claudio X. González: cuestionar a las instituciones significa destruirlas y que, si el escrutador de una casilla, es un ciudadano sorteado, el fraude es imposible. Es más, decir que hubo fraude es ofender a los funcionarios que se desvelaron contando votos.

No sé si reiterarlo pero todavía parece necesario, habida cuenta de la desmemoria de quienes aparecen diciendo sus opiniones en televisión abierta. En las jornadas por el recuento de los votos de 2006 nuestro argumento era que la diferencia entre el resultado (.57 por ciento) y las irregularidades detectadas por el mínimo recuento aprobado por el Tribunal Electoral de 11 mil casillas (43 por ciento votos de más y en 30 por ciento de menos, sólo para AMLO) era de tal proporción que ameritaba una anulación. Eso, sin tomar en cuenta el desafuero de López Obrador como jefe de Gobierno de la capital, la campaña del peligro para México –que la fiscalía electoral sí detectó pero no castigó porque no llamaba a votar por el otro candidato – y la asignación de secretarios de Estado para que operaran un cuchareo de votos a cargo de la dirigente de los maestros y los gobernadores. El famoso: te sobregiraste del secretario de Comunicaciones, Pedro Cerisola, al gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, que el Tribunal señaló que pudo influir pero que no se podía medir su impacto en el resultado. Además de la visita –según Wikileaks– del consejero del IFE, Arturo Sánchez Gutiérrez, a la embajada de Estados Unidos para avisar el 14 de junio de 2006 que Acción Nacional iba a ganar la elección, con el consentimiento del PRI, es decir, que el IFE tenía resultados dos semanas antes de que propiamente sucediera la jornada electoral. Y tampoco sin mencionar a las decenas de matemáticos y físicos que declararon imposible el comportamiento de los resultados preliminares del IFE de Luis Carlos Ugalde, ahora organizador de las de pronto suspendidas elecciones internas de la coalición del Prian. Nada de eso sería prueba de un fraude. ¿Entonces qué sería? La aceptación del propio ex presidente Vicente Fox: operé para que ganara México. Por supuesto que apoyé a Felipe Calderón pero dentro de la ley .